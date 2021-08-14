病毒共存論惹路線之爭 中CDC專家：不會堅持「清零」

彭博資訊報導，中國政府堅持「清零」策略，恐讓該國與世隔絕多年。（路透）

新冠Delta變種病毒持續在中國 肆虐，近日上海華山醫院感染科主任張文宏因「與病毒共存」的觀點，引發網路「清零」和「共存」兩條路線之爭，甚至演變為政治問題。延燒數日後，中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光表示，長遠來看，人類不是把病毒消滅了，而是與病毒共存。

8月7日張文宏提出「與病毒共存」的觀點，引發軒然大波，各界對於中國防疫究竟該「清零」或「與病毒共存」出現分歧。包括前衛生部長高強、中共黨刊「求是」發文都在批判張文宏。「求是」稱，新冠疫情 是一場有關執政黨「價值立場」的大考，一些西方國家執政黨卻把經濟和政黨利益放在第一位，為保資本、保選舉，鼓吹疫情不過「大號流感」。

但「共存派」普遍不服，他們以醫學專業知識說明這種病毒的特性，應是通過大規模注射疫苗 和全力研發特效藥，將新冠死亡率降低到流感水平，然後逐步開放，為了國家經濟發展必須學習與病毒共存，才是科學的道路。不料卻變成「我給你講專業，你給我談政治」。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光接受鳳凰網財經「封面」訪問表示，清零或與病毒共存這兩不矛盾。中國當下採取「病毒清零」是因為清零對中國有利，但隨著世界局勢變化，中國也是要變的，「當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」。

曾光表示，「與病毒共存」是人類和病毒鬥爭的最終結局。長遠來看，人類不是把病毒消滅了，而是與病毒共存。

曾光說，在打開國門這件事上，不要做那個先「吃螃蟹」的人。「比如英國，我觀察你現在把國門都打開以後，你會怎麼辦？經驗是我們要學的，教訓是要避免的」。

被問到中國為何要堅持清零？曾光稱，這是因為周圍疫情不穩定，中國現在疫苗接種得還不夠，疫苗更新換代也還沒完成。未來隨著形勢的變化，中國肯定也會變的。

「這是隨著戰局的發展，不要拿著現在的政策來衡量以後的中國，敵變我變，環境變，中國是要變的」。曾光強調，「我不主張中國率先打開國門，我主張中國先看他們」。

另據彭博資訊報導，多數國家都已開始學習與新冠病毒共處，但中國卻仍堅持能「清零」，此策略恐讓這個全球第二大經濟體與世隔絕好幾年。

牛津大學流行病學教授陳錚鳴表示，中國遲早必須放棄圍堵式政策，不可能永遠實現「零確診」。他擔心，中國政府不會主動調整防疫策略，尤其是官員都害怕被究責，沒人敢放鬆警戒。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指出，雖然中國的防疫政策會使國內環境相對安全，「但代價是與世隔離」，「零容忍政策的經濟代價高昂，但顯然中國願意付出這樣的代價」。