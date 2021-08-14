我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

接種疫苗陽痿？ 中國網民言論被封殺

中國新聞組／北京14日電
中國國產科興新冠疫苗。（中新社）
中國國產科興新冠疫苗。（中新社）

近日有中國網民稱，接種國產疫苗後出現陽痿；有人發起行政覆議，要求官方取消強制接種。但這些言論很快遭到封殺，中國官方對有關國產疫苗的批評一律保持沉默，並下令禁止任何傳媒報導疫苗的負面資訊。

自由亞洲電台報導，據一位網名為「我是小可愛」的網民在知乎上指稱，他在5月8日和6月9日分別接種國產疫苗之後，逐漸出現陽痿現象，並且一直沒有得到緩解。另外，一個名為「雲淡風輕」的網民亦在知乎上提及同樣的症狀，他稱經過一段時間後，情況有所好轉，但依然沒恢復到正常的狀態，他們不清楚這些不良反應是否會造成長期的傷害。

據報導，「我是小可愛」和「雲淡風輕」的留言引起很大回響，有數百名網民也稱接種國產疫苗後出現陽痿現象。有的留言稱是短期障礙，但有留言稱陽痿已持續數月。也有自稱接種後出現陽痿的網民建立群組，交流討論各種的狀況，迄今為止至少已有數百人參加討論。有網民表示，他專門諮詢了北京市衛健委，但衛健委對此也沒有正面回應。

據關注此事的傳媒人洪濤稱，國產疫苗有各種不良反應屬實，他的一個朋友接種後出現心梗差點死亡，但目前嚴厲的輿論管控導致這些事情很難被公開討論。

資深作家、前傳媒人劉水指出，這是一個嚴謹的醫學問題，普通人無法確認其關聯性。但此前，湖南邵東的楊向偉就專門對官方強制接種國產疫苗提起了行政覆議，其列舉的相關理由，也有疑似導致陽痿的說法。

另據匿名的資深傳媒人日前透露，宣傳部門已經再次發出禁令，嚴禁傳媒報導涉疫苗不良反應的消息。此前，來自央媒的記者亦透露，官方嚴禁傳媒涉及國產新冠疫苗的任何負面資訊。

疫苗 中國 北京

上一則

傳民陣開會決定解散 港警：將調查是否違港區國安法

下一則

河南衛視迎七夕 「龍門金剛」搬熒幕 13飛天凌空舞

延伸閱讀

接種中國國產疫苗後陽痿？中網友言論被封殺

接種中國國產疫苗後陽痿？中網友言論被封殺
富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡
洛縣14日起可接種疫苗第三劑加強針

洛縣14日起可接種疫苗第三劑加強針
西維州這所學校 學生沒打疫苗就到校 開罰750美元

西維州這所學校 學生沒打疫苗就到校 開罰750美元

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡