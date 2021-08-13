「雙減」風暴持續發酵 華爾街英語將破產

有員工表示，華爾街英語自疫情爆發後便持續關店，「雙減」政策的出台算是「最後一根稻草」。（取材自第一財經）

「雙減」政策效應持續發酵，1972年創立於義大利、2000年進入中國 市場的華爾街 英語，12日驚傳將於下周正式宣布破產，華爾街英語北區銷售負責人通知各中心分校校長，要求各校長通知到各個分校員工，盡快辦理離職手續。另外，媒體稱華爾街英語員工透露，公司已經拖欠員工三個月工資，得知公司即將破產的消息之後，有大量員工提出離職。華爾街英語暫未具體回應。

第一財經報導，華爾街英語管理層前幾日向員工透露近期將公佈最後決定，上述匿名員工表示在疫情之後公司便開始陸續通過「優化」的方式進行變相裁員，最早的一批給予N+1賠償，其後一批一般只給到N的賠償，最後堅守的員工目前尚未給出具體解決方案。一位在華爾街英語工作多年的員工表示，華爾街英語自疫情爆發後便持續關店，「雙減」政策的出台算是「最後一根稻草」。

華爾街英語2000年進入中國市場以來，在中國11個城市開設71家學習中心，據員工透露，中國公司人數最多時有超過3000人，但在陸續裁員政策之下，現在僅剩1000人左右，全國門店在陸續關閉，目前僅留存不到30家店面。

「雙減」政策發布後，業界有觀點認為，素質教育 、成人教育、職業教育等或將有可能成為新風口，但現實情況是，教育賽道的資本正在撤退，教育行業的細分業務均受到波及。今年6月，市場監管總局對全國規模較大、知名度較高、投訴舉報較多的校外培訓機構突擊開展現場檢查，對新東方、精銳教育、華爾街英語、噠噠英語等13家校外培訓機構予以頂格罰款。