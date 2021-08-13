我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

「雙減」風暴持續發酵 華爾街英語將破產

中國新聞組／北京13日電
有員工表示，華爾街英語自疫情爆發後便持續關店，「雙減」政策的出台算是「最後一根稻草」。（取材自第一財經）
有員工表示，華爾街英語自疫情爆發後便持續關店，「雙減」政策的出台算是「最後一根稻草」。（取材自第一財經）

「雙減」政策效應持續發酵，1972年創立於義大利、2000年進入中國市場的華爾街英語，12日驚傳將於下周正式宣布破產，華爾街英語北區銷售負責人通知各中心分校校長，要求各校長通知到各個分校員工，盡快辦理離職手續。另外，媒體稱華爾街英語員工透露，公司已經拖欠員工三個月工資，得知公司即將破產的消息之後，有大量員工提出離職。華爾街英語暫未具體回應。

第一財經報導，華爾街英語管理層前幾日向員工透露近期將公佈最後決定，上述匿名員工表示在疫情之後公司便開始陸續通過「優化」的方式進行變相裁員，最早的一批給予N+1賠償，其後一批一般只給到N的賠償，最後堅守的員工目前尚未給出具體解決方案。一位在華爾街英語工作多年的員工表示，華爾街英語自疫情爆發後便持續關店，「雙減」政策的出台算是「最後一根稻草」。

華爾街英語2000年進入中國市場以來，在中國11個城市開設71家學習中心，據員工透露，中國公司人數最多時有超過3000人，但在陸續裁員政策之下，現在僅剩1000人左右，全國門店在陸續關閉，目前僅留存不到30家店面。

「雙減」政策發布後，業界有觀點認為，素質教育、成人教育、職業教育等或將有可能成為新風口，但現實情況是，教育賽道的資本正在撤退，教育行業的細分業務均受到波及。今年6月，市場監管總局對全國規模較大、知名度較高、投訴舉報較多的校外培訓機構突擊開展現場檢查，對新東方、精銳教育、華爾街英語、噠噠英語等13家校外培訓機構予以頂格罰款。

華爾街 教育 中國

上一則

江蘇疫情延燒 中研擬打第3針？發布試驗研究

下一則

雙減風暴 新東方轉型「培訓」父母 網友一片「哈哈」聲

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
美國太平洋證券13日辦周年慶典暨投資報告會

美國太平洋證券13日辦周年慶典暨投資報告會
6月390萬人勇敢跳槽 「薪」情變更好

6月390萬人勇敢跳槽 「薪」情變更好
華爾街獵才 祭年薪10萬美元

華爾街獵才 祭年薪10萬美元

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題