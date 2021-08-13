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雙減風暴 新東方轉型「培訓」父母 網友一片「哈哈」聲

中國新聞組／北京13日電
隨著「雙減」政策逐漸落地，各大培訓機構紛紛踏上轉型之路，「新東方轉型培訓父母」引起網民熱議。（取材自紅星新聞）
隨著「雙減」政策逐漸落地，各大培訓機構紛紛踏上轉型之路，「新東方轉型培訓父母」引起網民熱議。（取材自紅星新聞）

中國國務院日前頒發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，隨著「雙減」以及配套政策的逐漸落地，各大培訓機構紛紛踏上轉型之路。12日，「新東方轉型培訓父母」突然衝上熱搜，引起網友熱議，有網友笑稱：「這一代的家長萬萬沒想到，上完十幾年的學，還要再重新上一次。」

新東方隨後在微博回應，北京新東方素質教育成長中心下設的優質父母智慧館，主要為家長提供各類家庭教育的講座和課程，幫助父母掌握科學的育兒方法，並非教授家長學科類內容。

新東方素質成長中心線上發布會海報。（取材自紅星新聞）
新東方素質成長中心線上發布會海報。（取材自紅星新聞）

南方都市報報導，新東方近日在北京、杭州、南京等地推出素質教育成長中心。北京新東方素質成長中心日前在其微信公眾號發文：為了響應國家號召，北京新東方成立北京新東方素質教育成長中心，下設藝術創作學院、人文發展學院、語商素養學院、自然科創空間站，智體運動訓練館、優質父母智慧館六大板塊。

在北京新東方素質成長中心的介紹中，「優質父母智慧館」為家長提供包括家庭教育、育兒方法、多商管理、時間分配、高效學習等多維度的知識性內容。幫助爸爸媽媽們掌握科學的育兒方法，例如如何引導孩子們高效地分配時間，如何做好勞逸結合，如何控制情緒等等。

對於新東方為家長推出的培訓課，網友一片「哈哈」聲，有人說：「上學的時候培訓我 ，長大了還是培訓我。」也有人說「還有什麼是新東方不可以培訓的？」另外，還有不少網友猜測：「難道是教家長語數外，再由家長二次培訓孩子？」更有媒體直接點出新東方的「轉型用心」，稱既然國家不讓雞娃(父母對孩子教育過度介入，宛如在孩子手臂裡打雞血，普遍稱為雞娃），那就雞家長吧。

教育 北京 國務院

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