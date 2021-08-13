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東奧吞敗怪她？ 朱婷告鍵盤俠 委託律師報案、反擊抹黑

中國新聞組／北京13日電
中國女排隊無緣東京奧運，網友怪罪朱婷。（中新社）
中國女排隊無緣東京奧運，網友怪罪朱婷。（中新社）

中國女排隊長朱婷耍大牌害團隊不睦、以致東京奧運會鎩羽而歸?面對網路上攻擊她的言論，朱婷不忍了，近日委託律師報案，追究網友在網上虛構謠言、抹黑她的刑責。

來源：YouTube

綜合媒體報導，朱婷11日在個人社交媒體貼出「上海市公安局案（事）件接報回執」以及公證書首頁，並配文：「已公證，固定證據。已報案，請求追究刑事責任。下一站，人民法院。」

回執內文顯示，朱婷11日委託律師報案，內容是2021年7月19日至8月2日期間，有網友在網上虛構中國女排隊員朱婷的謠言，故意抹黑朱婷。

在過去的東京奧運會上，中國女排遭遇到三連敗，提前無緣晉級八強。事後，有自媒體在分析女排敗因時，直指朱婷「耍大牌」，並受到郎平的偏袒，最終造成隊內不團結，從而影響到女排的戰鬥力。此外，還有自媒體披露「內幕」，朱婷曾以罷訓相威脅，私接商業代言。

對於外界的各類聲音，作為主教練的郎平否認隊內不團結的傳聞。郎平表示，「在整個奧運期間，朱婷吃不下飯也睡不著覺，其實她心裡也很難受，但是女排的失利並非她一個人的問題，希望球迷們能理性看待」。

目前，此前涉及到中國女排「內幕」的帖子及文章已被相關發布者刪除。不過按朱婷的說法，這些帖子及文章她已委託相關律師進行證據收集，並進行公證。對於朱婷的非常舉動，不少網友紛紛表示贊同，「希望能給那些不負責任的鍵盤俠一點教訓！」

依據中國刑法規定，誹謗罪是屬於告知才處理的刑事犯罪，所以是屬於自訴案件，公安機關是不受理自訴案件的，當事人應該向人民法院提起訴訟。所以才有了上海市公安局報案回執上的說法。

中國女排隊長朱婷在個人社交媒體貼出「上海市公安局案（事）件接報回執」並配文已對網...
中國女排隊長朱婷在個人社交媒體貼出「上海市公安局案（事）件接報回執」並配文已對網上傳言請求追究刑事責任。（取材自極目新聞）

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