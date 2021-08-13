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蘇炳添圓夢？ 中國隊4x100米接力或獲銅牌

中國新聞組／北京13日電
蘇炳添（左起）、謝震業、湯星強和吳智強在東京奧運男子4x100米接力決賽中獲得第四名，如今傳出可能獲遞補銅牌的「轉機」。（取材自澎湃新聞）
蘇炳添（左起）、謝震業、湯星強和吳智強在東京奧運男子4x100米接力決賽中獲得第四名，如今傳出可能獲遞補銅牌的「轉機」。（取材自澎湃新聞）

中國選手蘇炳添、謝震業、湯星強和吳智強在東京奧運男子4x100米接力決賽中獲得第四名，如今傳出可能因銀牌得主英國隊成員涉嫌使用禁藥，中國隊可望獲遞補銅牌，創造中國田徑隊新歷史，而「亞洲飛人」蘇炳添也可望因此圓奪牌夢。

來源：YouTube

綜合媒體報導，蘇炳添等人跑出37秒79的成績，追平歷屆奧運中國隊的歷史最佳成績，而與第三名加拿大隊只有0.09秒的差距，讓眾多粉絲表示「有點可惜」。但近日英媒爆料稱，日前於東京奧運拿下男子400公尺接力銀牌的英國田徑選手CJ Ujah，在藥物濫用檢驗中發現2中禁藥成分遭到暫時禁賽，若最終裁決屬實，這面銀牌恐怕會遭奧會撤回，改頒給拿下銅牌的加拿大選手。

據田徑誠信組織（Athletics Integrity Unit，AIU）指出，Ujah在東京的檢驗報告被驗出含有Ostarine和S-23兩項物質，皆屬世界反禁藥組織的禁藥範疇。

若服用禁藥屬實，這將創下英國參與奧運有史以來的最嚴重的一次醜聞，除了讓本屆於東奧斬獲的65面獎牌失去一些光彩，Ujah還得面臨長達4年的禁賽。

100米接力比賽，中國隊是第4名，如果英國隊成績被取消，這意味著中國田徑隊有望拿到4X100米的銅牌。

東京奧運 中國 英國

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