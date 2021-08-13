擋不住Delta傳播 廣州處分20幹部

市民12日在廣東省廣州市天河區核酸檢測點做檢測。(中新社)

自5月下旬中國多地接連爆發本土疫情 以來，目前累計確診者已經超過千人，多個省市官員也因「履職不力」紛被處分。廣東省12日就公布廣州市從副市長到衛健委主任共20人的處分名單，多人被撤職查辦。

據廣東省紀委監委網站，今年5月21日至6月19日，廣州市發生Delta關聯本土疫情，波及佛山等市。此次疫情暴露了廣州市常態疫情防控工作一些領導幹部履職不力、失職失責。

經廣東省委批准，決定對20名領導幹部嚴肅問責，常務副市長陳志英，被誡勉處理；主管衛生的副市長黎明，黨內警告、政務記過。廣州市荔灣區 委書記陳小華黨內嚴重警告、政務記大過、免職；廣州市荔灣區區長畢銳明黨內嚴重警告、政務記大過、免職。

衛生部門官員，包括廣州市衞生健康委書記、主任黃光烈被政務記大過、免職；衛健委副主任，衞健委醫政醫管處處長，廣州市疾控中心主任等人，紛被政務記大過、降級。廣州市商務局，荔灣區副區長以降到衛生健康局局長、白鶴洞街道辦、荔灣中心醫院等官員全被記過或免職。

在江蘇南京，湖南張家界、山東煙台等地也有多名官員因「履職不力」被查處。7月下旬南京祿口機場 引發的新一波疫情，導致當地15名官員被查辦，負責機場運營的東部機場集團公司董事長馮軍、總經理徐勇都被依嚴重違紀違法撤職移送法辦。南京市副市長胡萬進遭政務記過處分，南京市衛健委主任方中友遭免職。

據法治日報報導，自7月20日至8月10日，多地再有40餘名公職人員因疫情防控不力被問責（尚不包括新公布的廣州20名領導幹部），官員成了這波疫情下的另一個重災區。