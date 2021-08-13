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「雙減」政策發威 補教業慘了 「華爾街英語」將宣布破產

記者林則宏／綜合報導
疫情加上官方強力整頓補教業，進入大陸市場已21年的「華爾街英語」傳出將正式宣布破產。（取材自微博）
疫情加上官方強力整頓補教業，進入大陸市場已21年的「華爾街英語」傳出將正式宣布破產。（取材自微博）

疫情加上官方近期強力整頓補教業，據上海第一財經報導，進入中國市場已21年的「華爾街英語」北區銷售負責人已通知各中心分校校長，公司將於下周正式宣布破產，要求各校長通知分校員工，盡快辦理離職手續。

今年5月21日，中共總書記習近平主持召開中共中央全面深化改革委員會第19次會議，審議通過「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，即中國俗稱的「雙減」政策。

這次會議強調，要全面規範管理校外培訓機構，堅持從嚴治理，對存在不符合資質、管理混亂、借機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等問題的機構，要嚴肅查處；要明確培訓機構收費標準，加強預收費監管，嚴禁隨意資本化運作，不能讓良心的行業變成逐利的產業。

中國市場監管總局隨即在6月針對規模較大、知名度較高、消費者投訴舉報較多的校外培訓機構突擊開展現場檢查，並對新東方、精銳教育、華爾街英語、噠噠英語等13家校外培訓機構予以「頂格罰款」。

第一財經指出，「雙減」政策發布後，業界曾有觀點認為，成人教育、職業教育等可能有機會成為「新風口」。但現實情況是，資本正在撤出補教業，教育行業的細分業務均受到波及。

華爾街英語是以線下教育為主的語言培訓機構。報導稱，華爾街英語1972年創立於義大利，為國際性成人英語培訓品牌。自2000年進入中國市場以來，一度在中國11個城市擁有71家學習中心。

據稱，華爾街英語中國員工數最多時曾超過3000人，但在陸續裁員下，目前僅剩1000人左右，全中國現存門店也不到30家。

一名在華爾街英語工作多年的員工對第一財經表示，華爾街英語自新冠疫情爆發後便持續關店，「雙減」政策的推出算是「最後一根稻草」。

華爾街 中國 教育

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