新浪微博公關總監涉賄 刑拘開除 集團痛心

微博品牌市場部高級公關總監毛濤濤因涉嫌舞弊，已被開除及刑拘。（取材自IT之家）

網傳多日的中國 社群平台微博 高階主管收賄案，微博10日證實，前微博品牌市場部高級公關總監毛濤濤因涉嫌舞弊，已被開除，目前被警方刑拘。

中國官方大動作整治網路企業後，多家網路巨頭禍不單行，紛紛傳出形象危機。阿里巴巴的主管性侵女員工案尚未落幕，據21世紀經濟報導，8月10日，新浪集團在公司內部通報了一起員工涉嫌職務犯罪的案件。

據通報，前微博品牌市場部高級公關總監毛濤濤在職期間涉嫌利用職務之便收受賄賂，嚴重侵害了集團的商業利益，已被公安 機關依法刑事拘留。新浪集團表示，根據集團規定及相關法律法規，決定給予毛濤濤開除的處分，不得再行錄用。目前，新浪集團合規監察部仍在配合公安機關調查該案。

新浪集團表示，毛濤濤作為集團老員工，並長期擔任重要部門的主管，未能以身作則，面對利益的誘惑失去原則、失守底線，令人痛心和遺憾。

界面新聞則報導，一名微博員工透露，在微博內部，公關、採購是腐敗重災區，內部的反腐敗公告並不少見，被通報人員的層級在專員、經理、總監皆有。

自媒體「豹變」曾報導，不完全統計，騰訊、阿里、百度、美團、滴滴等網路公司去年公布的貪腐案例逾200起，是網路反貪行動中案例最多的一年，不僅涉及高管，更有基層員工參與貪腐，涉及金額高的多達千萬元。