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問政直播 官員被拍睡覺、玩手機 甘肅隴南副廳長怒了

中國新聞組／北京12日電
隴南市文化廣電和旅遊局藝術科科長孫潔在直播節目中身體靠後躺，被網民評論稱「睡著了」，但孫潔否認睡著。（取材自紅星新聞）
隴南市文化廣電和旅遊局藝術科科長孫潔在直播節目中身體靠後躺，被網民評論稱「睡著了」，但孫潔否認睡著。（取材自紅星新聞）

問政直播現場，有官員「睡覺」、有官員玩手機，被主持人點名後，場面肯定很尷尬。在甘肅省「陽光在線——廳局長面對面」直播節目，省文旅廳黨組成員、副廳長田學功正在與網友討論隴南市官鵝溝等景區旅遊發展時，隴南市文廣旅局兩名參會領導在分會場被拍到一個在躺著「睡覺」、一個「走神」，隨即開始玩手機，引發熱議。

主持人說，「感覺分會場各位領導是有點疲憊了。」田學功對此當眾提出批評，「我們有些個別會場的有些領導很不嚴肅，以後對參加這些會，我們要有一個要求。有些還在那玩手機！」田學功接著再次提高音量說，「還在玩手機！」「我們要打造文旅鐵軍，你的形象整個觀眾、網友和聽眾都在看！」

甘肅省「陽光在線」直播節目期間，隴南市文化廣電和旅遊局副局長劉學文、藝術科科長孫...
甘肅省「陽光在線」直播節目期間，隴南市文化廣電和旅遊局副局長劉學文、藝術科科長孫潔在會場被指玩手機引發熱議。（取材自紅星新聞）

隴南文旅官方微信公眾號隔天發布通報指出，隴南市文化廣電和旅遊局黨組成員、副局長劉學文、藝術科科長孫潔在「陽光在線」直播節目會場違反會場紀律，除對其錯誤進行嚴肅批評，並責成兩人在全體幹部職工大會上作出深刻檢討，同時在全系統開展紀律作風大整頓，杜絕類似問題再發生。

紅星新聞報導，有網友看會場直播畫面評論孫潔「睡著了」，「坐姿看起來真瀟灑」。孫潔事後表示，「首先，我作為一個公務人員，在直播中不注意自己的形象被無限放大，我肯定是做錯了，我深刻認識到自己的錯誤，我向大家道歉。」她說，「我承認在被拍到視頻之前就看過幾次手機，當時我們聽不清楚現場會議的聲音，工作群裡其他同事也在反映聽不清楚，就想找直播鏈接，但是看了幾次群裡都沒有人發。」

關於網友評價孫潔坐姿不當，孫潔稱，「我不是在睡覺，往後面一仰是想要問遠處的同事手機上能不能找到直播鏈接，通過手機聽清。」坐在她身旁的劉學文副局長也是想通過手機看直播，所以就出現了兩人同步認真看手機的畫面。

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