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南京「死老頭」 用藥盒寫情書鼓勵妻…網友好笑又感動

中國新聞組／上海12日電
李先生寫給同樣因新冠隔離治療的妻子的情書，落款是「死老頭」。（取材自江蘇新聞）
李先生寫給同樣因新冠隔離治療的妻子的情書，落款是「死老頭」。（取材自江蘇新聞）

江蘇南京一對老夫婦因新冠疫情住進病房，老太太因為病情加重住進了ICU，老先生就想到給老伴寫點什麼，為她加油鼓勁。由於手邊沒有紙，就找了一個裝藥的紙盒拆開，在裡面寫了一封「情書」請醫師轉交。這段短短的文字，凝聚了老先生對老伴滿滿的愛，尤其最後的落款「死老頭」，讓網友看得又好笑又感動。

來源：YouTube

江蘇新聞報導，69歲的李先生與64歲的太太從小青梅竹馬，一個村子長大。老人說，在40多年的共同生活中，夫妻兩人的感情一直很好，生病這幾天是老兩口分開時間最久的一次。

李先生和妻子都因新冠隔離治療。（取材自江蘇新聞）
李先生和妻子都因新冠隔離治療。（取材自江蘇新聞）

由於李先生沒和老伴住同一病區，在一次電話交流時，兩個人還拌了嘴。由於老伴身體不好，吃不下，李先生就勸她吃兩口，竟被掛電話，後來又打了兩三次，但老伴都關機。李老先生後來才知道，老伴被送進了ICU，就想到給老伴寫點什麼。

沒有紙，他就找了個藥盒在背面寫上，「老太婆：這幾天天氣不好，但總歸是要過去。我們也是沒有辦法，望你要克服團難，協助醫生的工作。你生我的氣我不怪你，等過了這個時候，回家給你賠禮道歉吧。把手機打開，孩子們很急。死老頭」。

李先生和太太目前已轉到了同一個病區繼續接受治療。（取材自江蘇新聞）
李先生和太太目前已轉到了同一個病區繼續接受治療。（取材自江蘇新聞）

這封「情書」在醫療中心工作人員的朋友圈裡熱傳。有網友說，「『疫』往情深，讓人羨慕的愛情」。

目前，兩位老人的生命體徵都趨於平穩，病情正在逐漸好轉，已轉到同一病房治療。

寫情書的李先生和老伴從小青梅竹馬。（取材自江蘇新聞）
寫情書的李先生和老伴從小青梅竹馬。（取材自江蘇新聞）

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