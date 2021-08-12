KTV唱起紅歌？嚴禁危害國家統一 文旅部列禁歌單

中國 文化和旅遊部10日發布「歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定」，嚴禁卡拉OK音樂曲目中含有危害國家統一、煽動民族仇恨等內容，以及淫穢、賭博、暴力及內容，要求歌曲需「弘揚主旋律，傳播正能量」。此規定讓網友驚呼「紅歌時代全面來臨」，也有專家憂中國與世界文明脫軌。

法廣網報導，根據中國文化和旅遊部官網消息，該部將建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

自由亞洲電台報導，日本靜岡大學教授楊海英指出，這波監管肯定會波及到少數民族歌曲、港台歌曲，很老的中華民國時代的歌曲，一些傳統的歌曲，現在要全面唱紅，所以文化會走向凋零的。

致電北京 溫莎KTV、廣州天河錢櫃KTV等業者，對方皆表示因為疫情已處停業狀態。其中廣州天河區錢櫃KTV證實已經收到通知，但仍未對曲目清查做出安排。

中國對卡拉OK曲目進行審查並不是第一次；2011年曾禁鄧麗君的「梅花」，2015年中國文化和旅遊部一份包含120首曲目的黑名單，聲稱這些曲目宣揚淫穢、暴力、犯罪或有損社會道德。台灣 歌手包括黃立行、張震嶽、熱狗（MC Hotdog）等10組歌手、25首歌曲入榜。