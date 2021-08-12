不知曾入風險區 北京病例搭高鐵致密接千人

北京昌平一病例不知道自己曾到高風險區域，他還搭了高鐵。（取材自人民日報）

北京 新增1例京外關聯本地新冠肺炎確診病例。值得注意的是，另一個昌平確診病例一家人抵達北京前，由於不知道自己曾到疫情 風險區域，因此未向所在社區報告，除了返京的高鐵有密切接觸者外，目前判定在京密切接觸者1751人。

北京頭條報導，北京市疾控中心副主任龐星火於11日召開的北京市第238場新冠肺炎疫情防控工作 新聞發布會上通報，10日，北京新增1例京外關聯本地無症狀感染者轉確診病例。

該確診病例一家抵京前主動向所在社區報告了全家的旅行史，社區工作人員第一時間上門進行核酸檢測，除了7月30日返京的同航班密切接觸者外，目前判定在京密切接觸者54人，封控確診病例居住小區2個，均第一時間開展流調等相關工作。

不過，一個昌平確診病例家庭抵京前，由於不知自己曾經到疫情風險區域，因此未向所在社區報告，除了返京的高鐵有密切接觸者外，目前判定在京密切接觸者1751人，封控確診病例工作、就診、居住及周邊小區等相關點位14個。

另外，她指出，自7月28日，北京報告1例京外關聯本地確診病例，截至8月9日，全市累計報告9例京外關聯本地感染者，其中確診病例8例、無症狀感染者1例。

龐星火強調，主動報告、及時發現、及時管控是控制疫情傳播的關鍵，可以有效降低疫情傳播帶來的社會影響及防控成本。