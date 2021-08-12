浙江舟山港爆疫情 貨櫃進儲提領暫停 衝擊外貿航運

目前疫情重災區江蘇揚州，11日起對主城區民眾開展第六輪大規模核酸檢測。(新華社)

中國官方11日通報，新增111例確診病例，其中本土病例83例，江蘇54例、湖北14例、河南7例、湖南5例、雲南兩例、北京1例。值得注意的是，最大外貿港口浙江寧波舟山港昨日發現1名作業人員檢測 呈陽性，為無症狀感染者，目前已採取封閉管控，暫停所有貨櫃進儲提領，恐將進一步衝擊寧波舟山港已嚴重壅堵的外貿航運。

寧波市衛健委昨通報指出，11日上午，寧波舟山港碼頭發現1例新冠病毒核酸檢測陽性人員，為1名34歲的余姓作業人員，他依照要求定期接受核酸檢測，8日檢測結果為陰性；10日再次檢測，11日凌晨核酸檢測結果呈陽性，該名作業人員在定點醫院隔離留觀。

據信德海事網報導，舟山港的梅山碼頭已經發布通知，決定於11日凌晨起暫停所有進提貨櫃服務，恢復時間另行通知。事實上，受到疫情 、颱風等惡劣天氣及出口需求旺盛等多方面影響，寧波舟山港和上海港正面臨嚴重的壅堵狀況，如今舟山港爆出疫情可能雪上加霜。

另一方面，澎湃新聞報導，江蘇揚州市10日新增54例本土確診病例，7月28日至今，累計本土確診病例448例，已成為江蘇疫情防控的主戰場，自揚州爆發疫情以來，「棋牌室傳播鏈」、「核酸檢測點交叉感染」兩條傳播鏈備受關注，不但出現「1傳42」的超級傳播者，離譜的是，不少人竟然是進行核酸檢測時，在檢測點遭到感染。

副總理孫春蘭11日赴揚州調研疫情防控時指出，要落實「四早」要求，壓實「四方責任」，採取更加堅決果斷的措施，確保中共中央決策部署和各項防控措施落實到位，盡快把疫情擴散的勢頭遏制住。

這波疫情中，傳出多名確診者都已接種過新冠疫苗 。疾控中心研究員邵一鳴表示，從目前全球的情況來看，打疫苗以後又被感染被稱為「突破病例」，這是一種常態，並非例外。他強調，出現突破病例，仍然是全球30多億劑次接種疫苗人群中的少數。

衛健委疾控局一級巡視員賀青華日前在國務院新聞發布會上曾表示表示，目前疫情總體形勢仍屬可控。

賀青華同時指出，由於本輪疫情波及範圍大，人群面廣，加上多個不同來源的輸入病例導致的本土疫情疊加，增加了疫情防控工作的艱巨性和複雜性。但只要各地嚴格落實好各項防控措施，疫情在兩到三個潛伏期內，應該就能基本得到控制。