中國奪88面奧運獎牌 安徽省「掛零」被點名應反思

浙江人楊倩在女子10米空氣步槍項目為中國奪得東京奧運會首枚金牌。（路透）

中國 不只在國際上比較奧運金牌數，國內各省份間的較勁也沒有停過，多省大肆宣傳自家運動員奪金。但安徽省今年派出8名運動員參加東京奧運 ，卻一面未得，被官媒點名有關部門應反思。

中國東京奧運代表團一共獲得38金32銀18銅，在獎牌排行榜上僅次於美國 ，名列第二。

隨著奧運落幕、選手陸續歸國，國際競爭暫告一段落，然而中國內部省份的比較與競爭，開啟了另一個戰場。

綜合新華網、澎湃新聞等陸媒報導，浙江省體育局近日大肆慶祝，該省運動員一共拿下7金2銀1銅的成績，創下浙江省代表團在奧運史上最好成績。其中，拿下今年東京奧運第一面，也是中國奧運代表團本屆賽事第一面金牌的射擊選手楊倩，就是浙江人；上海市則宣布，上海的選手一共囊括5金4銀2銅的佳績。

此外，包含河南省、山東省、江西省等，官方都作出類似的宣告。然而在這一波慶祝聲浪當中，安徽省卻顯得靜默。

呂小軍在東京奧運舉重男子81公斤級奪冠，他曾在安徽訓練。(新華社)

報導指出，安徽省今年共派出8名運動員參加東京奧運，然而最終一面獎牌都沒有拿到。

官媒人民網11日發表評論稱，每一位運動員都渴望獎牌、憧憬榮光。他們在賽場上揮灑汗水，奮力拼搏的精神，已經很好地詮釋了奧運精神，站上奧運賽場已經是一種成功，不應苛責運動員。

不過評論話鋒一轉指出，本屆奧運中國摘下88面獎牌，而安徽省運動員不但沒拿到金牌，甚至一面獎牌都沒有。這樣的成績與近年來安徽經濟社會蓬勃向上的發展情形不符。安徽省相關單位，特別是安徽的體育行政管理部門應「好好反思」。

人民網指出，在1984年洛杉磯奧運為中國奪得第一面金牌的許海峰，祖籍就是安徽，代表安徽的體育事業曾創造輝煌。對比今年的成績，令人尷尬。「這次的成績無疑敲響了警鐘，提醒著安徽體育行政部門，是時候奮起直追了。」

安徽省運動員今年奧運雖然沒有獎牌開張，但安徽在選手訓練上有所貢獻。

據安慶日報報導，包含中國舉重代表隊、擊劍代表隊在內的多個代表隊，在東京奧運之前都曾來到安徽的石關國家體育訓練基地集訓。在今年奧運賽場上，包含侯志慧、諶利軍、呂小軍等舉重選手都順利奪下金牌。