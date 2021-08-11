和年輕人聊聊…莫言開公眾號 自曝追劇「覺醒年代」

視頻中，設置了「用一分鐘快問快答讓大家了解我」的環節。（視頻截圖）

諾貝爾文學獎得主莫言開微信 公眾號了，首篇文章數小時內閱讀點擊量就破10萬。莫言表示，「我想和年輕人聊聊天」，並在視頻中玩起「一分鐘快問快答」，自曝自己「飯量大、睡眠少、體力好」，還說自己也追劇，最近在看「覺醒年代」，並稱不當作家最想去「打鐵」。

大公報報導，莫言的「開號文章」開宗明義，「我想和年輕人聊聊天」，手寫字體配上俏皮的手繪頭像，拉近與讀者的距離。

接著，他用一段視頻帶讀者了解一個更加全面的莫言。視頻採用「一分鐘快問快答」的形式，被問到「用三個短語來形容我」的問題，莫言答「飯量大、睡眠少、體力好」；談到「別人一般怎麼稱呼您？」莫言回答「老莫」；被問到「如果不當作家，最想幹什麼？」莫言風趣地說出「打鐵」二字；「現在最想做的一件事？」莫言說「當然是寫小說」；「您做過最大膽以及最後悔的事是什麼？」莫言說「我做過的最大膽的一件事，是1973年給當時的教育部 長寫了一封信，表達了我想上大學的強烈的願望。後悔的事非常多，選出最後悔的不容易」。

視頻問到：「為什麼想到要開公眾號？」莫言再次表示「向年輕人學習」。問到「有退休 計畫嗎？」，莫言說，「從寫作的角度來說，沒有退休計畫」；至於「寫作過程中，有什麼小癖好？」他幽默地答道「過去是抽菸，如今是喝酒」

被問到「今年追了什麼劇，追劇充視頻會員嗎？」莫言說「我今年看了《覺醒年代》，我只知道看劇，我也不知道什麼叫做充視頻會員」。

莫言公眾號「體力好」表情包。（取材自微信）

值得注意的是，莫言的文學創作以嚴肅、深刻著稱，但公眾號的風格卻十分輕鬆活潑，還自帶表情包。比如文章的一張照片中，莫言兩頰處畫上兩個粉紅光圈，並配上了「害羞」二字。視頻中莫言說到自己「體力好」時，莫言頭像下面卻配上健身教練一般壯碩的臂膀，令人忍俊不禁。