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跟上大熊貓「降級」腳步 藏羚羊從瀕危改近危

中國新聞組／北京11日電
經過加強野生動物棲息地保護和拯救繁育，中國藏羚羊種群數量由不足7.5萬隻增至30萬隻以上，保護等級已從「瀕危物種」降為「近危物種」。( 新華社)
經過加強野生動物棲息地保護和拯救繁育，中國藏羚羊種群數量由不足7.5萬隻增至30萬隻以上，保護等級已從「瀕危物種」降為「近危物種」。( 新華社)

藏羚羊是青藏高原自然生態中極為關鍵的一環，近年來隨著生態保護和打擊盜獵力度的加強，羊數量已從二十世紀八九十年代的不足7萬隻，增加至目前的約30萬隻，保護等級已從「瀕危物種」降為「近危物種」。

綜合媒體報導，藏羚羊是國家一級保護動物，分布棲息於新疆的阿爾金山、西藏羌塘，以及青海的曲麻河等地區，是青藏高原的基礎物種，也是青藏高原動物的典型代表。藏羚羊，是構成青藏高原自然生態極為重要的組成部分，對維持生態平衡尤為重要。 藏羚羊是青藏高原氣候變化的指示性物種。每年5月至7月，來自青海三江源、新疆阿爾金山、西藏羌塘的雌性藏羚羊會遷徙到可可西里卓乃湖，等待產仔後再攜幼仔返回原棲息地。

來源：YouTube

為保護「高原精靈」藏羚羊順利產仔、平安「回家」，可可西里巡山隊員4月下旬就已經開始了在藏羚羊遷徙通道附近的巡護保障工作

三江源國家公園管理局長江源園區可可西里管理處卓乃湖保護站站長秋培扎西說，今年巡山隊員進駐卓乃湖腹地巡護看到，上萬隻藏羚羊在卓乃湖附近的山坡上安靜產仔，「沒有發現盜獵、非法穿越活動跡象，一切正常。」

中國科學院三江源國家公園研究院學術院長趙新全表示，我們現在藏羚羊保護的等級在下降，瀕危的等級在下降，這是一個非常好的趨勢，可能有朝一日的話這個動物就不需要保護了。

對此，網友們都很高興，想起了前段時間剛剛「降級」的大熊貓，大家表示「喜歡看見這種新聞」、「致敬保護區的守護者們」。

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