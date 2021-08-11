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政策改變？防堵變種病毒 中國試驗疫苗混打

中國新聞組／北京11日電
廣州一輛由公車改裝而成的新冠疫苗流動接種車，9日開進越秀區一處街道，為當地民眾就近提供疫苗接種服務。（中新社）
廣州一輛由公車改裝而成的新冠疫苗流動接種車，9日開進越秀區一處街道，為當地民眾就近提供疫苗接種服務。（中新社）

中國官方日前才表示，不同技術路線的新冠疫苗不能進行替換。但澎湃新聞報導，面對來勢洶洶的新冠變種病毒，中國正加速疫苗加強針研究。除施打第三劑滅活（減毒）疫苗外，也將展開滅活疫苗與DNA疫苗混打的臨床試驗。

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶7月31日在國務院疫情防控記者會上曾表示，目前中國在新冠疫苗接種過程中，不同技術路線的疫苗是不能進行替換的。王華慶指出，假如有一些特殊情況，用同一個企業的同一個品種疫苗不能完成，後續也要用相同技術路線的疫苗來完成接種。他並明確說道，「目前我國新冠疫苗接種還是要按照原先規定，不能混打」。

但澎湃新聞報導，艾棣維欣（蘇州）生物製藥有限公司9日宣布，其新冠DNA候選疫苗已獲准與滅活疫苗開展混打的臨床試驗。試驗分為兩項，一為探索在18歲以上健康成年人接種新冠滅活疫苗後，加強免疫新冠DNA疫苗的效果；另一項則是對健康成年人及老年人接種不同劑量新冠DNA疫苗，並進行滅活疫苗加強免疫的研究。

這項臨床試驗與新冠DNA疫苗進行聯合免疫的滅活疫苗為科興中維研發的克爾來福®(CoronaVac)，該款疫苗已列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單。

據艾棣維欣9日消息，試驗採用新冠DNA疫苗與新冠滅活疫苗進行相互交叉的異源初免-加強（Heterologous prime-boost）序貫免疫接種方案，探索受試者在各接種方案下的安全性、體液免疫反應和細胞免疫反應水平等臨床指標。

報導指出，DNA疫苗與mRNA疫苗同屬核酸疫苗，被稱為「第三代疫苗技術」。相較於mRNA疫苗，艾棣維欣這款DNA疫苗的優勢在於，室溫下可保持穩定1年以上，在標準冷藏溫度（2-8℃）下保質期可達5年。

另外，港媒引述澎湃新聞報導，河北省疾控中心、復旦大學公共衛生學院、科興公司、復旦大學附屬華山醫院等單位聯合研究顯示，60歲（含）以上健康老年人在接種兩劑科興疫苗後，於第八個月接種第三劑疫苗可快速誘導強烈免疫反應，是第二劑第28日的七倍。研究並稱安全性良好，接種後不良反應均為一級或二級，未出現疫苗相關的嚴重不良反應。

相關研究結果周日發表在健康科學預印本論文平台MedRxiv上。據報導，該研究於去年5月22日在河北開始，受試者為60歲以上的健康長者。研究結果顯示，第三劑疫苗接種後第七日的中和抗體水平均顯著升高，血清中和抗體的幾何平均滴度（GMT）上升至305，是其接種第二劑疫苗後第28日的七倍，且至第14日和第28日的GMT水準依然呈持續上升趨勢。

疫苗 DNA 中國

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