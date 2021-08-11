中國本土病例單日破百 國務院令檢測「不漏一人」

中國為防堵疫情，要求檢測工作「不缺一戶、不漏一人」。（中新社）

根據中國 國家衛健委通報，9日中國共報告新增確診病例143例，其中境外輸入病例35例，本土病例108例。這不僅是近期爆發的這波本土疫情以來單日新增確診首度破百，而且創下今年初河北、黑龍江出現本土疫情逾半年多以來，中國單日確診新高。

9日新增的本土病例分布在四省，分別為：江蘇50例，河南 37例，湖北15例，湖南6例。其中江蘇以揚州48例最多，另外2例出現在南京；河南新增本土確診病例分別為鄭州35例，駐馬店1例，開封1例。除此之外，揚州48例9日還報告新增本土無症狀感染者20例，分別為湖北18例，河南2例。

截至8月9日24時，中國現有確診病例1702例，其中重症病例54例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬9980人。

江蘇省揚州市主城區9日啟動第五輪大規模核酸檢測，圖為揚州市廣陵區汶河街道龍頭關社區育才小學採樣點。 （新華社）

此外，海南省海口市通報，海口本月5日出現1例本土確診病例，目前初步判斷該病例感染的病毒源自海口美蘭機場俄羅斯入境貨運航班。該名患者為美蘭國際機場貨運公司搬運工。

在近期單日新增確診首度破百的同時，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制發出通知，要求各地在確認實施全員檢測 後，要確保檢測人數在500萬人以內，要在2日內完成檢測，至於人數大於500萬人，則須在3日內完成檢測。

通知要求，各地要增強組織協調能力，壓實政府責任，實行精細化管理，令檢測工作「不缺一戶、不漏一人」。同時也要為檢測組織管理人員、採樣人員等開展培訓，加強採樣現場的組織引導，避免人群聚集。

據港媒報導，這則通知指出，如果檢測機構發現單採樣本結果呈陽性，要立即上報所在地縣級衛生健康行政部門，並由法定報告機構在2小時內將相關訊息進行傳染病網路直報。同時，混採檢測結果呈陽性，衛生部門要第一時間派出應急採樣隊，為有關樣本人士進行覆檢，以確定陽性患者。