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反對兒童參加奧運？全紅嬋躺槍 德奧委會挨轟雙標

中國新聞組／北京10日電
中國選手全紅嬋。（中新社）
中國選手全紅嬋。（中新社）

中國14歲跳水金牌全紅嬋在東奧上以優異表現成為世界焦點，不過德國奧委會主席赫爾曼(Alfons Hormann)在接受德國主流媒體採訪時卻以全紅嬋為例，聲稱他「明確反對奧運賽場上出現兒童運動員」。但尷尬的是，德國隊中就有一名14歲滑板運動員，部分德國網友因此指責他的言論「雙重標準」。

德國「圖片報」日前以「德奧委會主席赫爾曼嚴厲批評兒童運動員」為題報導，稱年僅14歲的中國跳水運動員全紅嬋奪得跳水10米跳台金牌引發爭議。

德國奧委會主席赫爾曼以全紅嬋為例，聲稱他「明確反對奧運賽場上出現兒童運動員」。（...
德國奧委會主席赫爾曼以全紅嬋為例，聲稱他「明確反對奧運賽場上出現兒童運動員」。（視頻截圖）

來源：YouTube

觀察者網引述，赫爾曼受訪時聲稱，「我不想知道這個中國女孩在三歲、五歲、八歲時的日常生活是什麼樣。但我認為，如果必須考慮這種培養方式，我必須對它持批評態度。」赫爾曼還補充說：「這種不斷降低參賽者年齡的方法是沒有意義和不負責任的。」

赫爾曼並批評，「在多早的年齡，你才能用這種持續且殘忍的方式強迫孩子參加競技體育？一個孩子不可能想要那樣（的訓練）！」

然而，報導指出，國際奧委會並未規定奧運會參賽者的最低年齡，且德國滑板運動員莉莉·斯托菲修斯（Lilly Stoephasius）與全紅嬋同為14歲。

霍曼批評中國訓練奧運選手的言論，也引起網民的圍剿。有網民批評說，德國代表隊本屆東京奧運僅獲得10金11銀16銅的成績，位列獎牌榜第9，創下兩德統一來的最差成績且醜聞不斷。

全紅嬋開微博 半天44萬點讚

全紅嬋近日開通個人微博，9日午間發布第一條微博，寫道「我的第一次奧運會之旅結束啦，很開心很滿足。感謝各位哥哥姐姐的支持，我會繼續努力的。給你們比小心心。」發文一出立刻受到網民關注，晚間10點就已獲得超過78萬粉絲關注，首條微博已獲得超過44萬點讚。

全紅嬋開通個人微博，半天就獲逾44萬點讚。（取材自澎湃新聞）
全紅嬋開通個人微博，半天就獲逾44萬點讚。（取材自澎湃新聞）

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