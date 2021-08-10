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12歲敘利亞乒乓少女打進奧運 獲邀赴中訓練

中國新聞組／北京10日電
敘利亞小將莎莎（Hend Zaza）是本次東奧最年輕選手。（取材自觀察者網）
敘利亞小將莎莎（Hend Zaza）是本次東奧最年輕選手。（取材自觀察者網）

年僅12歲﹑來自戰火連年的敘利亞乒乓少女莎莎（Hend Zaza），堅守夢想的故事感動許多人，她以本屆奧運會最年輕的運動員身分出戰，雖然僅出賽一場女子單人桌球項目，最終不敵經驗老到的奧地利華裔選手劉佳，以0比4落敗，卻也在奧運闖出了名號，中國奧委會更邀請她前往中國接受訓練。

來源：YouTube

觀察者網報導，敘利亞乒乓國家隊教練Yamen Dandel日前受訪時表示，對收到中國的邀請表示感謝，如果一切順利，莎莎將在今年9月來到中國與國乒女隊一起訓練，接受中國乒乓球協會主席劉國樑的親自指導。

中國奧委會邀請敘利亞小將莎莎到中國訓練，接受中國乒乓球協會主席劉國樑的親自指導。...
中國奧委會邀請敘利亞小將莎莎到中國訓練，接受中國乒乓球協會主席劉國樑的親自指導。（取材自新京報）

「乒乓少女」莎莎5歲開始拿球拍，當時敘利亞內戰已爆發三年，但即便國家陷入一片混亂，訓練場停電、高溫不通風，她也從未放棄訓練。2020年2月，莎莎代表敘利亞出征國際乒聯西亞地區奧運選拔賽，當時才11歲的她，以五戰四勝的成績最終獲得女單冠軍，拿到東京奧運會的入場券。

莎莎的奧運初體驗創下許多歷史，她是敘利亞首位通過資格賽獲得奧運席位的乒乓球運動員，也是東奧年齡最小的參賽者，更是奧運史上最年輕的乒乓球選手。

中國奧委會去年已向莎莎發出赴華訓練邀請，莎莎對此興奮不已：「相信在中國接受訓練後，我在國際乒聯的排名應該會大幅提升。」

新華社報導，在今年東奧賽場上，莎莎留心觀看中國隊比賽，並用手機拍下中國運動員打球的畫面，她透露，丁寧和馬龍是她的偶像，「在中國運動員比賽時，我一直在觀察他們的打法，還拍了一些視頻，學習他們的揮拍、旋轉動作。」

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