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「謝大腳」驟逝 表姊夫趙本山悲痛：不敢相信

中國新聞組／北京10日電
于月仙演活了「謝大腳」。（取材自北京青年報/視覺中國圖）
于月仙演活了「謝大腳」。（取材自北京青年報/視覺中國圖）

在「鄉村愛情」中演活「謝大腳」的于月仙驚傳車禍去世，消息傳來，眾星哀悼，小瀋陽表示「真是不敢相信，小姨一路走好。」熊梓淇表示「大腳嬸兒，一路走好。」章子怡說「說好的來日方長呢？一路走好師姐。」姜超則說「震驚！悲痛萬分！一位好姐姐離我們而去了！仙姐，一路走好！」孫茜說「姐姐，真希望這不是真的，願你安好！」

北京青年報報導，「謝大腳」于月仙車禍去世，網友紛喊「我不信」，有網友稱「我前幾天還在看鄉村愛情，我不信，你快出來闢謠啊。」「大腳嬸，快闢謠。」「大腳嬸你出來罵他們啊，他們都說你又『去世』了。」

紅星新聞報導，本山傳媒藝術總監劉雙平9日晚發文悼念稱，驚悉月仙不幸去世，頓時淚如雨下！這真是天妒英才！「本山老師和夫人馬麗娟知悉此事後，悲痛無比，第一時間派人趕往現場協助處理後事。本山傳媒的所有演職人員都不敢相信這是真的！」

據了解，于月仙和趙本山的夫人馬麗娟是表姊妹。當年拍攝「鄉村愛情」時，馬麗娟還向趙本山推薦過于月仙，但趙本山認為于月仙過於洋氣，可能不適合出演「謝大腳」這樣一個土氣的農村婦女。直到趙本山在北京看了于月仙出演的話劇後，才最終邀請她出演。

劉雙平回憶，他與于月仙、張學松夫婦是好朋友，于月仙的弟弟于英杰是他的好助手，「我與他們這個大家庭的所有人都形同親人！」在劉雙平看來，在廣大觀眾心中，于月仙是位好演員，是「鄉村愛情」中可親可愛的大腳嬸兒，但在他的心目中，她是一個好妹妹，是本山傳媒的好家人，是家鄉內蒙赤峰的推廣大使，是農業部等部委多次公益活動的志願者，是大草原的好兒女，是一位德藝雙馨的藝術家！「大腳妹妹，一路走好！」

北京 車禍 農業部

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