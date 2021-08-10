「謝大腳」于月仙 驚傳內蒙車禍身亡

于月仙在「鄉村愛情」15部系列電視劇中，因扮演了「謝大腳」一角色受到觀眾的喜愛，並紅遍大江南北。(取材自遼瀋晚報)

中國 女星于月仙9日驚傳在內蒙古發生車禍 傷重不治，享年50歲。她過去以熱播劇「鄉村愛情」系列中演超市老闆娘「謝大腳」成名，該劇一演就是15年，陪伴許多觀眾成長，親切形象深植人心。事故消息傳出後，令觀眾驚愕之餘更留下無限哀傷。

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疑因駕駛車速過快 意外撞上駱駝

本報系聯合報報導，于月仙近期到內蒙古旅遊，還經常在微博 上更新影片，開心歡迎大家到她的家鄉玩，未料竟在前往阿拉善拍攝途中發生車禍事故。消息傳來經由親弟弟證實。據悉，事故發生原因疑似因駕駛車速過快，意外撞上路上駱駝，車上其他三人經過救治都無生命危險，于月仙卻未能逃過一劫。

遼瀋晚報報導，7月20日，「鄉村愛情15」拍攝完成，于月仙發了一條「江湖再見後會有期」的微博，想不到如今真成了永別。

1971年出生的于月仙是內蒙古人、天津人民藝術劇院著名演員，除了知名電視劇「鄉村愛情」中的「謝大腳」外，之前也曾在戲劇競賽節目「演員的誕生」中有精彩表現，過去也曾出演「書劍恩仇錄」、「水滸傳」等劇，大小角色都難不倒她。

于月仙在「鄉村愛情」中因扮演謝大腳而聞名。﹙取材自中華資訊在線﹚

于月仙的老公張學松是電影導演，張學松9日透過中青網刊發訃告，表示于月仙生前專注影視事業，留下多部口碑佳作，她工作勤勉、熱心公益、心地善良，「她的不幸去世，讓我感到悲痛萬分，斯人已逝，笑貌永存。」並感謝社會各界及影迷的厚愛。

全家的「頂梁柱」 艱辛求學出頭

另外，于月仙是家中的大姐，于月仙最小的弟弟于英杰在8歲那年身患「怪病」，脊柱逐漸彎曲，到18歲時脊柱側彎達174度，內臟器官被嚴重擠壓變形，有醫生曾斷言，「兩年內會高位截癱，甚至性命不保。」作為全家的「頂梁柱」，于月仙一邊為弟弟四處求醫，一邊不顧家人反對，艱辛求學，如願考入中央戲劇學院表演系，並在大學期間結識了丈夫張學松。

于月仙、張學松夫婦始終將救治弟弟作為頭等大事，最終遇到南京鼓樓醫院專攻脊椎側彎的專家邱勇教授。在經過多次手術，于英杰終於重新站了起來。

此後，于英杰隨于月仙參加由農業部和本山傳媒共同主辦的「中國美麗鄉村快樂行」公益演出，隨後加入本山傳媒，擔任藝術總監劉雙平的秘書。