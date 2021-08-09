中研究：夏季高溫擾亂民眾遵守防疫措施

「中國疾病預防控制中心周報（英文）」6日公布研究指出，夏季高溫對公共衛生而言是個迫在眉睫的挑戰。（圖／取自搜狐）

高溫 天氣下，民眾防疫是否鬆懈助長疫情 升溫？「中國疾病預防控制中心周報（英文）」6日公布研究指出，在高溫天氣下，熱浪分散了人們對新冠的警惕，持續戴口罩 的行為減少了20.6%；暴露在高溫天氣中，持續佩戴口罩的可能性平均下降58%，高溫天氣會擾亂民眾遵守防疫措施，夏季高溫對公共衛生而言是個迫在眉睫的挑戰。

健康時報報導，「中國疾病預防控制中心周報（英文）」刊發了一項關於新冠疫情中高溫熱浪作用下，公眾風險感知和防疫行為變化的研究，這項由中國疾控中心環境與人群健康重點實驗室牽頭的研究，基於去年北京新發地批發市場的疫情做了一次回顧性調查，共收集了1千份有效回覆。

去年6月11日，北京市新發地批發市場爆發疫情，同時，北京正遭受頻繁高溫襲擊，6月6至8日、6月14至16日和7月23至25日共發布了3次高溫預警（攝氏35度以上）

研究總結分析，高溫熱浪可能是降低人們遵守防疫措施的一個重要驅動因素，在高溫天氣下，呼吸短促、悶熱和出汗所產生的不舒服的身體和心理感，可能是降低公眾戴口罩依從性的主要原因。此外，對疫情大流行在炎熱天氣下會減少的誤解，也可能削弱民眾對疫情的預防。

不過，在不同分組中，堅持戴口罩或乘坐通風良好的公共交通工具對分散警惕新冠病毒可能性都存在不同程度的下降，尤其是戴口罩行為。

研究總結中還提到，上班族很可能成為高危族群，他們放鬆對疫情的警惕，更可能減少防控。

今年夏天，高溫下的防疫鬆懈也確實帶來了嚴重的後果。此次江蘇揚州涉及疫情社區附近的市民顧先生（化名）8日曾透露，棋牌室（麻將館）疫情防控較弱，很少會要求戴好口罩。而6日的採訪中，一名常乘坐中國高鐵往返於荊州和外地的楊女士指出，進入荊州站候車廳時，工作人員會要求乘客戴口罩，進入到候車廳內，有乘客會摘下口罩，也曾遇到有工作人員過來提醒。

該研究雖然針對去年夏天的北京，但在今年夏天，高溫下這些問題可能依舊再度重演，加上Delta變種毒株的多次「進攻」，中國全國多地疫情依舊嚴峻。