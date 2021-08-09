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全紅嬋奪金暴紅 老家成打卡地 冒出親戚蹭熱度

中國新聞組／北京9日電
全紅嬋家成了很多網友的打卡聖地，每天有幾十甚至上百人到這裡拍照。（視頻截圖）
全紅嬋家成了很多網友的打卡聖地，每天有幾十甚至上百人到這裡拍照。（視頻截圖）

中國14歲女孩全紅嬋5日奪得奧運跳水金牌暴紅後，她廣東湛江鄉下的冷清老家躍為打卡聖地，每天上百人爭相蹭熱度、蹭流量，有人直接堵在了全紅嬋家的大門口，就差要爬進去了；有些網紅甚至一邊直播一邊帶貨，還揚言要把全紅嬋家裡的菠蘿蜜摘走；全紅嬋的媽媽激動地哭嘆「現在才知道家裡有這麼多親戚」。

綜合媒體報導，全紅嬋父母都是農民，兄弟姊妹五人，她排行老三。全家年收入不過萬餘（人民幣，下同，約155美元），稱得上是「一貧如洗」；媽媽遭受交通事故後，給媽媽治病是全紅嬋最大的心願，所以她努力的練習，就是為了能得到賺錢的機會。

來源：YouTube

如今她的願望終於實現了，以完美成績榮獲冠軍的全紅嬋；據說村里第一時間就送去10萬給全紅嬋的媽媽治病。更有商家直接贈送全紅嬋一套房以及商舖。有影片顯示，疑似當地官方更派遣大型吊車與多名工人，連夜把全紅嬋家的泥土地鋪成水泥地，準備迎接她光榮返鄉。

全紅嬋家成了很多網友的打卡聖地，每天有幾十甚至上百人到這裡拍照。（視頻截圖）
全紅嬋家成了很多網友的打卡聖地，每天有幾十甚至上百人到這裡拍照。（視頻截圖）

全紅嬋父母昨天在老家擺了冠軍宴，有企業家送來20萬元的「關懷慰問金」，但全紅嬋爸爸說不能消費女兒的榮譽，要靠自己努力獲得，最後只留下了鮮花。

得知全紅嬋因為家裡窮，從未去過遊樂園動物園，各地樂園紛紛贈送門票、年卡、VIP等，邀請全紅嬋及家人前去遊玩。

許多廠商得知全紅嬋愛吃零食「辣條」，爭相運來一箱箱的辣條蹭熱度，讓全家不知所措。當地警方為此在門前搭帳篷設防疫點，拉起警戒線維持秩序。

因為不堪其擾，全紅嬋家閉門謝客，還引發一些人對著她的家人惡言相向，指責全紅嬋一家架子大。不少網友紛紛譴責這種上門拍照的行為。

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