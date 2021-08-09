太想贏… 德將奧洽洛夫讓太太穿馬龍衣服對打

中國乒協主席劉國樑爆料，馬龍的老對手奧恰洛夫為了戰勝馬龍想盡辦法，最後沒招了，跟馬龍要了件短袖，讓他太太穿上跟他對打，還發了這段視頻給馬龍。（取材自環球網）

中國 乒協主席劉國樑日前帶著中國乒乓球運動員等在社交媒體開啟直播，他提到馬龍的老對手奧洽洛夫時爆料：「奧洽為了戰勝馬龍想盡辦法，最後沒招了，跟馬龍要了件短袖，讓他太太穿上跟他對打。」劉國樑說，當奧洽打贏他的太太之後開始狂呼，然後把這段視頻發給了馬龍。劉國樑笑著說，雖然這是一個玩笑，「但是能夠看到他內心的渴望：多麼渴望要戰勝馬龍。」

環球網報導，有網友直呼「奧洽太逗了，值得尊敬的對手」、「四捨五入贏了馬龍嗎？哈哈哈」。

來源：YouTube

7月29日的東京奧運 乒乓球男單第二場半決賽上，馬龍4比3險勝奧洽洛夫，在成功晉級決賽、為國乒鎖定金銀牌的同時，也將此前職業生涯對奧洽洛夫保持18場全勝的戰績刷新為19場。奧洽洛夫當天還發微博祝賀馬龍和中國隊，表示半決賽「呈現出了一場精彩的比賽。」

對此，網民表示：「如果這都不叫愛...」、「想起伊藤媽媽每晚在伊藤睡著後湊在她耳根：你一定能打敗中國的，打敗中國的人只有你。所以，神奇的中國乒乓球將會催生無數神奇的梗」、「能跟連續兩屆奧運會冠軍打到3比4，這對手值得尊重」、「難怪他輸了就犯迷糊了：不對呀平時都是我吊打的怎麼就.......」、「在我們國家隊要找一個對應主要對手的陪練應該不是難事，但要在德國 隊找一個有馬龍級的陪練，恐怕是天方夜談了，有的自己也打了正選啊！」