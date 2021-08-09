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太想贏… 德將奧洽洛夫讓太太穿馬龍衣服對打

中國新聞組／北京9日電
中國乒協主席劉國樑爆料，馬龍的老對手奧恰洛夫為了戰勝馬龍想盡辦法，最後沒招了，跟馬龍要了件短袖，讓他太太穿上跟他對打，還發了這段視頻給馬龍。（取材自環球網）
中國乒協主席劉國樑爆料，馬龍的老對手奧恰洛夫為了戰勝馬龍想盡辦法，最後沒招了，跟馬龍要了件短袖，讓他太太穿上跟他對打，還發了這段視頻給馬龍。（取材自環球網）

中國乒協主席劉國樑日前帶著中國乒乓球運動員等在社交媒體開啟直播，他提到馬龍的老對手奧洽洛夫時爆料：「奧洽為了戰勝馬龍想盡辦法，最後沒招了，跟馬龍要了件短袖，讓他太太穿上跟他對打。」劉國樑說，當奧洽打贏他的太太之後開始狂呼，然後把這段視頻發給了馬龍。劉國樑笑著說，雖然這是一個玩笑，「但是能夠看到他內心的渴望：多麼渴望要戰勝馬龍。」

環球網報導，有網友直呼「奧洽太逗了，值得尊敬的對手」、「四捨五入贏了馬龍嗎？哈哈哈」。

來源：YouTube

7月29日的東京奧運乒乓球男單第二場半決賽上，馬龍4比3險勝奧洽洛夫，在成功晉級決賽、為國乒鎖定金銀牌的同時，也將此前職業生涯對奧洽洛夫保持18場全勝的戰績刷新為19場。奧洽洛夫當天還發微博祝賀馬龍和中國隊，表示半決賽「呈現出了一場精彩的比賽。」

對此，網民表示：「如果這都不叫愛...」、「想起伊藤媽媽每晚在伊藤睡著後湊在她耳根：你一定能打敗中國的，打敗中國的人只有你。所以，神奇的中國乒乓球將會催生無數神奇的梗」、「能跟連續兩屆奧運會冠軍打到3比4，這對手值得尊重」、「難怪他輸了就犯迷糊了：不對呀平時都是我吊打的怎麼就.......」、「在我們國家隊要找一個對應主要對手的陪練應該不是難事，但要在德國隊找一個有馬龍級的陪練，恐怕是天方夜談了，有的自己也打了正選啊！」

奧恰洛夫（左）輸球還發微博祝賀馬龍。（取材自微博）
奧恰洛夫（左）輸球還發微博祝賀馬龍。（取材自微博）

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