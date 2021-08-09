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逾半船員發燒被拒進港 海上漂浮7日拍片泣見死不救

中國新聞組／北京9日電
「弘進輪」船員透過短片求助，籲當局不能「見死不救」。(取材自極目新聞)
「弘進輪」船員透過短片求助，籲當局不能「見死不救」。(取材自極目新聞)

一艘載有20名中國船員的巴拿馬籍貨船「弘進輪」，在航運途中13名船員發燒，因江蘇疫情關係，該船未能進入港區，日前在舟山拋錨漂浮多日待援，船員向當地政府部門求助無果，只好透過短片哭訴求助，籲當局不能「見死不救」。

極目新聞報導，這支短片被媒體人發布在微博上，引發網民關注。舟山市昨回應，稱已開始啟動緊急救助程序，並將及時公布相關信息。

視頻中，一男子說7月30日從菲律賓拉煤開過來的，準備去江蘇南通，7月31日船員有人發燒，船返回菲律賓是不可能了，只好繼續往中國開，到8月3日機艙人員全部淪陷出現發熱症狀，船員聯繫代理公司，並在船艙保持消毒與隔離，但病毒仍然蔓延。

據報導，該男子稱，「弘進輪」過台灣時，原船代公司終止合作，換成浙江寧波的代理。對方告知因南通疫情防控拒絕該船進港，要求船東和租賃方另想他法。3日凌晨，「弘進輪」行經在舟山附近，主機出現故障，向馬迹山交管申請緊急醫療服務。但回覆稱，疫情防控期間相關申請需要由船代公司申請，但寧波的代理也在隨後終止合作。

該男子哽咽說，舟山沒有一家代理公司願意協助，船上已有13人出現發燒，且已無法控制蔓延，自己也出現不適症狀，有人還出現呼吸困難，呼籲看到短片的民眾提供幫助。

另據港媒報導，網民「媒體人胡新成」在微博稱，這艘船很明顯疫情嚴重，當地單位已接通知，要求各航運公司船舶遠離弘進輪，「胡新成」表示：「同胞喊救命已經7天了，舟山市有關部門自己不救助同胞，還要求其他路過船隻不要救助，你這不是要把這12名同胞活活逼死嗎？」

舟山市疫情防控辦反駁，指已開始啟動緊急救助程序，將嚴格按照疫情防控相關規定要求，嚴密製定方案，確保救助安全。

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