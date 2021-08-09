揚州確診破300：正處集中爆發期 公務員1傳32已被停職

8月7日，市民在江蘇省揚州市廣陵區一處核酸檢測點排隊，等候取樣。(取材自人民網)

據江蘇省衛健委9日早通報，自7月20日至今，全省累計本土確診病例達592例，其中南京市231例，揚州市已達346例。江蘇省長吳政隆7日在揚州檢查指導疫情 防控工作 時強調，疫情防控是當前工作的重中之重、頭等大事。「揚州疫情正處於集中爆發期，防控形勢十分嚴峻複雜」。目前揚州除封控區持續擴大外，也對公職人員「1傳32」事件予以究責。

自7月南京疫情外溢至揚州，揚州確診病例數量已超過南京，為江蘇這波疫情重中之重。揚州疫情起於當地棋牌室群聚，患者又去過菜市場、商場、艾灸店、酒店等人流密集場所，使揚州主城區不少區域變成中高風險區域，疫情防控形勢愈加嚴峻。7日起，揚州市啟動主城區第四輪大規模核酸檢測 ，截至8日上午，主城區第四輪核酸檢測已採樣158.37萬人。

吳政隆在省市工作部署會中表示，同時間賽跑，與病毒較量，相關工作都必須刻不容緩、爭分奪秒落細落實。對社區管控必須嚴格到位。流調溯源必須再加快，迅速做到應隔盡隔。

對揚州疫情，21世紀經濟報導引述汕頭大學病毒學專家常榮山表示，揚州的社區傳播情況比南京嚴重。他呼籲，揚州重要的是繼續加強社區篩查，推進全員核酸檢測，並且要「找出陽性聚集點，而不是把有限的力量分散到全城」。

澎湃新聞報導，在揚州通報一公職人員傳染23人事件的問責結果之後，當地8日晚上通報的病例活動軌跡顯示，該傳播鏈已增至32人。這源自於該市廣陵區灣頭鎮財政結算中心工作人員王強1日被確診為新冠病毒病例造成的傳染鏈，王強因嚴重違法已被立案調查並停職。

另在武漢疫情方面，當地7日下午通報，已累計檢測1128.58萬人，僅用了3天左右就基本實現全市全覆蓋，並從已封閉管控的社區再篩查出9例陽性。這些陽性人員，均與江蘇淮安旅行團確診病例關聯。

華中科技大學同濟醫院外科主任陳孝平表示，從全員核酸檢測結果來看，武漢市這次疫情沒有形成規模性外溢蔓延。