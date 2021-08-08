台青赴中國開店 「想分享台灣味道」

台灣青年劉朝弘在浙江省台州市天台縣創業開店。 取材自中新網

「台灣 小吃品種繁多，我很想把『台灣味道』分享給中國 的朋友們。」在浙江省台州市天台縣，台灣青年劉朝弘每天在「弘．花食堂」台灣小吃店裡忙碌著。從台灣到浙江創業開店，他的想法很簡單—讓中國的「吃貨」品味地道的台灣風味。

中新社報導，劉朝弘的奶奶在台灣台東多年經營著一家鹹酥雞小吃店，也教會了劉朝弘如何製作鹹酥雞。2020年7月，劉朝弘選擇登陸天台縣。他談道：「中國地大物博，商機無限，早就想到大陸看看，尋覓機會，直到我認識了天台縣的未婚妻。」

劉朝弘的台灣小吃店地處天台縣老城繁華地段的一條小吃街，門店不大卻很精緻，每天會迎來一批批本地食客和外地遊客。「台灣鹹酥雞外酥裡嫩，吃起來特別香。」劉朝弘說。餐飲其實是一個很辛苦的行業，他每晚要營業到12點，第二天又要早起備菜。「如果不是有足夠的熱愛，在餐飲行業堅持真的很辛苦。」

與此同時，登陸創業也讓劉朝弘收穫良多，「在這裡，我認識了許多新朋友，我非常喜歡和他們交流，他對我的疑問，我對他的好奇，都能夠在這家小小的店裡找到答案，希望這份美好能夠延續下去。」他說。

「我希望大家不僅僅只是簡單地品嚐一道小吃，而是能夠享受到味覺與台灣美食 文化的『雙重碰撞』。希望能夠讓中國的朋友品嚐到台灣的好味道。」劉朝弘談道，浙江是創業創新的熱土，而選擇天台縣「試水」台灣小吃，更是看中了這裡的發展潛力。

天台縣是濟公故里，與台灣地緣相近、人緣相通。「目前店面開起來了，前期我想先把口碑做起來，我的未婚妻來自這裡，我也想長期扎根於此。生意好的話，我計畫再開連鎖店，擴大規模。」劉朝弘如是暢想著未來。接下來，他打算在招牌產品台灣鹹酥雞的基礎上進行產品創新。

美味不分地域，如同溝通交流的紐帶。劉朝弘說，「天台是中華和合文化發祥地，藉助和合精神，希望能對我的小吃事業、產品創新融合有提升。」