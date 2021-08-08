失警戒心？扎堆做核酸 揚州11例「同日同點」檢測

市民在南京市的社區核酸檢測點接受檢測取樣。(新華社)

全國疫情 呈多點爆發，6日新增107例確診病例，其中本土病例75例，揚州市就有52例，江蘇省政府表示，揚州疫情處於集中爆發期，確診中11人同日去過同個核酸檢測 點，其中2人是工作人員。另，南京2歲男童隨家人在祿口艷陽廣場排隊做核酸檢測被感染。

據健康時報報導，在武漢 市、鄭州市、揚州市主城區等多地的檢測現場亂糟糟，現場也沒有維持秩序的工作人員，甚至還有人不戴口罩。排隊人潮中，有人在低頭玩手機，有相識的人結伴前來，聚在一起聊天，大家擠在一起，前胸貼後背的，完全沒有遵守「1米線」的安全距離。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗表示，疫情防控進入到了疲勞期，去年，絕大部分地區都很注意，一年後，大家貌似不像從前那麼重視了。

因核酸檢測密集無序，楊州有11個確診病例，與確診病例38是密接，且去了同一個灣頭鎮聯合村核酸檢測點，其中兩名確診者是檢測點工作人員。南京1男童隨家人在祿口艷陽廣場排隊做核酸檢測，期間家人與接觸確診病例的鄰居有近距離交談，7月23日晚，隨家人與另一接觸確診病例鄰居在家後院交談，因而染上新冠肺炎。

北京全面啟動12至17歲施打新冠疫苗，圖為海澱區街道疫苗接種點內，青少年在接種疫苗。（中新社）

另據新華日報報導，江蘇省紀委監委7日宣布處分南京祿口國際機場疫情防控不力的6名領導幹部，包括南京市衛健委黨委書記、主任方中友給予嚴重警告處分，免去其南京市衛健委黨委書記、主任職務；對南京市副市長胡萬進給予其政務記過處分等。

在湖北省疫情部分，央視新聞報導，湖北6日新增9例本土病例，其中武漢6例、荊門3例；15例本土無症狀感染者。自7月31日湖北省發現首例本土病例以來，湖北省累計31例；累計無症狀感染者38例，這69名感染者，以武漢51例最多。經流行病學調查、全基因組測序及變異位點分析的結果，判定武漢等多地的確診病例均為江蘇淮安某旅行團確診的關聯病例。

部分地區已開始為青少年學生施打疫苗。北京已於日前，由學校組織全面啟動12到17歲族群施打新冠滅活疫苗。重慶從8月起分批次啟動12到17歲學生新冠病毒疫苗接種。