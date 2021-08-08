Delta病毒高隱蔽性 鄭州病例第8次核酸才顯陽
截至8月7日18時，鄭州市新增2例本土確診病例，無症狀感染者轉確診20例，新增3例無症狀感染者。其中1例本土病例為鄭州市第六人民醫院醫師，前7次核酸檢測結果均為陰性，第8次核酸檢測才顯陽性。由於Delta病毒高傳染性、高隱蔽性令檢測挑戰加高，鄭州7日啟動了第三輪全員核酸檢測。
中國新聞網報導，自7月30日以來，鄭州累計報告本土確診病例40例、無症狀感染者83例。
鄭州市人民政府副秘書長李慧芳指出，此次鄭州市新報告2例本土確診病例中，其中一例為鄭州市第六人民醫院醫生。該醫生自7月31日後在單位集中封閉管理，8月6日集中運送至醫學隔離點。該病例共進行8次核酸檢測，前7次檢測結果均為陰性，8月6日檢測結果為陽性，7日8時30分報告為確診病例。
自7月30日發現首例陽性病例後，鄭州市於7月31日至8月6日連續組織開展了兩輪全員核酸檢測。截至8月7日17時，全市第二輪全員核酸檢測任務全部完成，共檢測1083.29萬人，檢出異常結果5管。
鄭州市決定於8月7日上午率先從中高風險區域啟動了第三輪全員核酸檢測，隨後將在全市其他區域全面啟動第三輪全員核酸檢測工作。
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