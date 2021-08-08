林書豪抵中驗出確診 就醫只愁無法連線打遊戲

林書豪確診新冠肺炎。（取材自微博）

為了備戰CBA新賽季，「豪小子」林書豪 在近日從舊金山飛往中國 上海後進行隔離，不過他卻在7日宣布確診新冠肺炎的消息，他坦言儘管在出發前的幾次核酸檢測 都呈現陰性反應，到達上海後的第一次檢驗也是陰性反應，但仍接獲確診通知，不過他也強調自己的症狀相當輕微，「很快恢復了平靜」。

新賽季將可望重返CBA賽場的林書豪，7日在個人社群網站上宣布確診消息，他說：「在從舊金山飛抵上海進行隔離的第二天，我被告知確診了COVID-19。坦白說，在得知我最新一次核酸檢測呈現陽性的最初幾個小時，我感到非常震驚並有些慌亂。」

林書豪指出，他在美國時就已經注射疫苗，在抵達中國前也做了很多次的核酸和血清檢測，「但是不知道在旅途中哪個環節出現了狀況，還是遭受到病毒的襲擊。好在我很快恢復了平靜，也許是我坎坷的籃球生涯幫助了我，我深知面對病毒絕不能退縮和懼怕，要樂觀積極地面對它並且戰勝它。」

林書豪目前已經住進上海一家醫院並接受治療，他強調自己屬於輕症，很快就會好轉，並健康的回到球場上，「這次患病的經歷讓我更加珍惜生活中的所有點點滴滴，不管我今後的職業生涯在哪度過，為了我愛的人和愛我的人，我都會更加努力快樂地打球。當我親眼看到這些醫療工作者所經歷的危險和辛苦，我深深地感受到我所從事的工作是多麼幸福。」

林書豪確診消息傳開後，王力宏、蕭敬騰多位藝人都在第一時間送上關心，運動員好友翟曉川、趙繼偉也祝他早日康復。林書豪還回復林俊傑留言，笑稱因為醫院網路訊號的關係，無法連線打遊戲。