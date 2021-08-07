吊環金牌劉洋抗不公 用「歪頭殺」展示中國人態度

劉洋說，他在比賽中的「歪頭殺」動作，是「想讓全世界都看到我們中國人的態度」。（中通社）

「想讓全世界都看到我們中國 人的態度。」東京奧運 男子吊環金牌、中國運動員劉洋如此回應比賽中的「歪頭殺」。

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環球網報導，劉洋在微博 上稱，自己已經安全回國，現在在隔離。至於引起熱議的「歪頭殺」動作，他表示，「這個動作其實在之前也有用過，當時因為面對著一些不公，就用這樣一個動作來表達我的態度。」劉洋又說，自己的態度也不僅僅是給裁判看的，也是希望運動員不要因為面對著不公就質疑自己。他還開玩笑稱「可能也有點耍帥的成分，哈哈。」

劉洋稱，「至於我身上披著國旗在奧運賽場上做出這個動作，也是想讓全世界都看到我們中國人的態度。」報導指出，在評論區，劉洋還自嘲當時大拇指抽筋，這個動作做得不夠完美，網友不禁感嘆「完美主義實錘了。」

甚至有網友仍然沒忘記上次把劉洋比作《九品芝麻官》中經典角色常威的梗，表示「來福聽了瑟瑟發抖。」還有網友稱讚，「咋樣你都帥」、「中國態度」。

報導稱，值得一提的是，國際奧委會日前還在官方推特上發布劉洋的圖片，還感嘆說：「怎麼會有人在吊環上競技的同時，還能看起來這麼酷？」