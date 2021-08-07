鞏立姣奪金 央視竟稱女漢子 網轟「性別歧視」

中國選手鞏立姣鉛球項目奪金，振臂慶祝勝利。（中新社）

中國 鉛球選手鞏立姣在東京奧運 女子鉛球奪金後，日前接受中央電視台訪問時，被記者形容是「女漢子」，又被問「接下來可以做自己了嗎？」引爆性別刻板印象的議論；網友紛紛抨擊央視記者，「為什麼奧運金牌得主也要遭受歧視」。

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中央社報導，中國文化類自媒體「視覺志」甚至在官方微博 刊文表示，「鞏立姣，東奧女子鉛球冠軍，不是她嫁不出去，是這屆男人沒幾個配得上她。女性可以被談論的不是只有婚姻和外貌，還有夢想和成功。」鞏立姣也回應這篇微博，表示「完全說出了我的心聲，謝謝。」

32歲的鞏立姣過去參加過3屆奧運，獲得過第4名、季軍和亞軍，第4度征戰奧運終於圓了金牌夢。

根據央視播出的採訪片段，記者先是說「鞏立姣留給我一個女漢子的形象」，接著便詢問起鞏立姣「因為你之前是女漢子，為了鉛球，接下來可以做自己了嗎？」報導指出，鞏立姣略作思考後回答「如果真要說不練的話，可能就減肥，然後結婚生孩子吧。」她並說，這是「人生必經之路。」

接下來的採訪片段中，鞏立姣又被詢問是否有男朋友、想找什麼樣的伴侶、和未來的伴侶誰會更擅長比腕力等。這段採訪事後在新浪微博引發議論；關於鞏立姣採訪事件的話題頁「#女性能被談論的只有婚姻嗎？」瀏覽量己逾3.4億次。