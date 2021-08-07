全紅嬋摘金後家門口堆滿辣條 企業送樓舖成全開小賣部

全紅嬋在東京奧運跳水女子10米跳台決賽中奪冠。（中通社）

中國14歲小將全紅嬋在東京奧運 女子單人跳水10米台，三跳滿分用近乎完美的表現摘金之後，有網友和商家把辣條、魔芋絲等零食成箱送到全紅嬋家門口，家鄉廣東湛江有三家企業為全紅嬋送上獎品，包括一套精裝住宅、一間商舖和現金20萬元人民幣（約3萬美元）。

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綜合新浪網、快科技報導，全紅嬋是本屆東京奧運中國代表團年齡最小的運動員，她表示，為了跳水她沒去過遊樂園 、愛吃辣條、愛打《王者榮耀》、奪冠是為了給媽媽治病，比完奧運最想做的就是玩遊戲和抓娃娃；全紅嬋曾說自己的願望是開一個小賣部，就有吃不完的辣條了。

報導指出，湖南平江縣食品行業協會獲悉全紅蟬愛吃辣條，更連夜將一車辣條送往了全紅嬋的家中，並承諾承包了未來全紅嬋的辣條供應。衛龍食品則表示：「原來從小吃辣條，可能會進國家隊，紅嬋妹妹的努力我們都能看到，繼續加油，等你開小賣部。」

此外，中國多個文化旅遊景點、動物園 、遊樂園紛紛向全紅蟬發出邀請；有些景區還送年卡、Vip接待，以及無限量遊戲幣，要讓全紅嬋可以去體驗遊樂園和動物園。

全紅嬋奪金後曾表示最想吃辣條、沒去過動物園和遊樂園，現在她的願望都可以一一實現了，加上將有三家湛江企業為奧運冠軍全紅嬋贈送住宅、商舖、獎金，她的開小賣部的心願，差不多都可以直接開張了。