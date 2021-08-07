減負？鎖國？上海小學棄考英語 「習思想」入課

上海重視英語教育，不少小學、幼兒園都聘請外籍老師授課。（本報資料照片)

上海市教委近日印發秋季新課程通知，將「習近平 思想」引入中小學課堂，同時取消小學英語考試。這項措施引發爭議，許多中國 網民留言反對，認為此舉「越活越回去了」、「完全否認了歐美發達的現實」，「孩子這輩子只要學會愛國就行了嗎？」。外媒引述時評人認為，這是官方確立美國為敵對目標，也是閉關鎖國的前奏。

香港經濟日報報導，上海市教委日前發布「上海市中小學2021學年度課程計畫及其說明」通知，要求中小學把「習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本」列為必修，利用道德與法治（思想政治）課、班團隊課、校本課程等統籌安排課時，由思想政治課教師主講，每冊集中學習1學期，平均每周1課時。

通知並提到「三、四、五年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，其他學科只進行考查」，而考查形式可靈活多樣，嚴格執行「等第制」。同時嚴禁學校組織中小學生參加任何形式、任何範圍的聯考或月考等。通知並要求各中小學要保證學生每天校園體育活動1小時；並嚴禁用地方課程、校本課程取代國家課程，不得擅自使用未經審查通過的境外原版（或改版）的教材等。

這份通知引來網上議論紛紛。對此，新民晚報引述上海市教委表示，這些內容早已列在市教委近5年發布的年度課程計畫內容裡，並非是新規定。

不過網民對於這項通知的討論仍沒停，尤其是針對「取消小學英語考試」這項有不少反對聲音。有人認為在小學階段學好英語很重要，不考試可能會影響學習表現和水平；且此舉會使兩級分化更加嚴重，「中間層不努力就只能往下掉了」，「普通家庭的孩子完了，祖祖輩輩下等人」。也有網民認為，不用應試方法去學英語，確實能減輕學習負擔。

自由亞洲電台引述北京資深記者高瑜表示，中共當局近期將「習思想」入教材、削弱英語內容、嚴控校外教育產業等一系列動作，是在拷貝毛澤東時代閉門自守政策，將美國打造成最大的敵人，將中國引向一個危險的衰落方向。瑞典翻譯家萬之認為，這些措施是閉關鎖國的前奏。

報導說，早在7月8日，中國教育部 就通告「習近平思想讀本」從今年秋季學期起在全國中小學統一起用。去年6月，教育部在黨刊「求是」上發文稱，2020年秋季學期開始後，中國將有37所重點大學開設「習思想概論」課程。一年後，「習思想」覆蓋大中小課堂。