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中國淡化英語地位？境外英語學習App突遭下架

中聞新聞組／北京7日電
美國語言學習平台多鄰國（Duolingo），已從中國多個應用商店下架。(路透)
美國語言學習平台多鄰國（Duolingo），已從中國多個應用商店下架。(路透)

中國加強監管教育行業，已波及境外企業。據路透報導，英語學習App「Duolingo」(多鄰國)近日突然在中國手機應用平台遭下架，加上上海市教委3日公告禁止小學期末考英語，官方連串動作令家長質疑是否在逐步淡化英語地位。對此，Duolingo回應正努力解決問題，希望短期內恢復該應用程式。

英文學習App「Duolingo」突在中國手機應用平台遭下架，僅能於App Store下載。界面新聞引述多鄰國中國區市場總監向海納表示，最近接到指示，需加強應用中的內容規範機制，現正配合完善產品更新，多鄰國App將暫時從各應用商店平台下架，已下載程式的用戶可正常使用學習。

自由亞洲電台報導，上海家庭對英語教育投放一直位居中國城市前列，英語在各個學習階段均屬最主要的補習學科。上海市教委3日通告將延續2017年的規定小學期末考不能考英語科，引發家長反彈。

此舉讓上海家長章女士認為不符合實際。她稱中國市場面向國際，不太相信官方全面取消中小學校的英語學習。

社會有聲音憂慮英語在中國教育制度的重要性將逐步降低，影響中國人赴外國留學。

對此，資深在家教育者張喬峰表示，不少上海家長有意送子女海外留學，「坊間有不同門路」，政策無阻他們積極為子女應考雅思（IELTS）和托福（TOEFL）英語試做準備。

據了解，受疫情影響，去年雅思和托福一度暫停，去年下旬，上海的考點恢復後，隨即爆滿。

中國 教育 App

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