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針對Delta病毒 科興疫苗將申請緊急使用

中國新聞組／北京7日電

Delta變種病毒傳播全球，也是中國這波新冠疫情擴散的主因。中國科興公司表示，科興中維今年4月已分離出Delta變異株，近期將向各地藥監局提交針對Delta病毒的病毒傳播臨床研究及緊急使用申請。中共黨媒則是繼續質疑「美國是新冠病毒來源重大嫌疑國」，要求美國接受國際溯源調查。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華5日表示，Delta變異株已成為全球新冠疫情大流行的主要病毒株，而現有疫苗對Delta變異株有良好的預防及保護作用。

第一財經引述科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東在同日表示，科興中維去年12月分離出Gamma變異毒株，今年4月分離出Delta變異株，並投入研究滅活疫苗換毒株行動，有充足生產能力提供不同種類的滅活疫苗，近期將向各地藥監局提交針對Gamma變異株及Delta變異株的克爾來福新冠疫苗臨床研究及緊急使用申請。

尹衛東並透露，科興已完成關於克爾來福第三針加強免疫的研究，證實接種第三針疫苗仍然像接種第一針和第二針一樣安全，同時中和抗體水平可以在一周內快速地大幅度提升。

除了疫苗布局，中美針對新冠病毒溯源問題的角力也日趨白熱化。中共黨報人民日報6日直指，「美國是新冠病毒來源重大嫌疑國」，要求美國開放位於馬里蘭州的陸軍德特里克堡（Fort Detrick）等實驗室接受國際調查。

美國國務卿布林肯上月28日在科威特會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，重申美國支持WHO計畫對新冠病毒起源進行額外研究，包括在中國境內。

中國近期全力展開反擊。除外交部發言人趙立堅上月30日再度呼籲美國應邀請WHO專家調查德特里克堡和美國在海外200多個生物實驗室，以及北卡羅來納大學巴里克團隊之外，中國—WHO新冠病毒溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年也表示，新冠病毒可能早在2019年11月就在歐洲或美國傳播，建議下一步要查比武漢更早出現病例的國家。

美國 疫苗 中國

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