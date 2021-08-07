我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

Delta疫情持續擴大 揚州淪重災區 各地風聲鶴唳

中國新聞組／北京7日電
揚州因為「打牌群組」持續擴散，恐淪為中國這波COVID-19疫情最嚴重的城市。多地為此相繼下令，暫時閉關棋牌室、麻將房等休閒場所。圖為5日，浙江杭州一間棋牌室已歇業。（中新社）
揚州因為「打牌群組」持續擴散，恐淪為中國這波COVID-19疫情最嚴重的城市。多地為此相繼下令，暫時閉關棋牌室、麻將房等休閒場所。圖為5日，浙江杭州一間棋牌室已歇業。（中新社）

中國Delta疫情持續擴大，中國衛健委昨天通報5日單日新增本土確診病例80人，其中江蘇揚州成為南京之後的重災區，有58例，創下本輪疫情以來新高，這是繼南京、張家界後，最嚴重的疫情中心。

揚州這波疫情是兩起棋牌室所引發，一名南京大媽持偽造綠碼赴揚州打了七天麻將，感染近200人，讓450萬人生活停擺。

揚州市衛健委副主任王勁松指出，截至5日24時，揚州市累計報告本土確診病例220例，其中重型14例，危重型2例，全市已於5日展開第三輪大規模核酸檢測。值得注意的是，與兩天前相比，揚州兩天內新增了12例重型患者。自6日12時起，揚州站、揚州東站停辦客運業務（關閉進出站通道）。目前該市已排查出密切接觸者和次密接7000餘人。

中國各地因疫情風聲鶴唳，目前現有高風險地區七個，中風險區185個。七個高風險地區分布在雲南、江蘇、河南、湖南等四省。185個中風險地區分布在12個省，其中江蘇最多，達107個、河南28個、湖南25個。

值得注意的是，去年疫情大流行時沒有病例的內蒙、海南、雲南，都被Delta病毒入侵。其中，揚州更是「基本淪陷」。

北京等多地已宣布外省中高風險區民眾不得進入。鄭州昨天起對全市居民小區（村）實行閉環管理，並暫停客運班線，出租車、網約車不得進入中高風險地區、不得出市區運營。廣州即日起關停全市歌舞娛樂場所（KTV）、迷你KTV、網咖、棋牌室、麻將館。深圳蛇口到澳門的海上航線停駛。

2022年北京冬奧可能閉門進行

另外，因應全球疫情，2022年北京冬季奧運會可能和今年的東京夏季奧運會一樣閉門進行。國際奧委會執行理事克里斯多弗．杜比說：「讓我們先觀察這個疫情在全球的變化，尤其是在中國，然後我們再研究在有觀眾的情況下辦賽所可能產生的後果。」「為數相當多的運動員對我們說，最重要的是能夠比賽，我們得習慣在沒有觀眾的情況下比賽。當然，如果可以選擇，最好是能讓觀眾入場觀賽。」

疫情 中國 北京

上一則

女子標槍 劉詩穎奪下中國田徑賽第2金

下一則

吳亦凡被爆有400G暗黑資料 傳至少7位名人涉案

延伸閱讀

染疫南京大媽到揚州打牌 感染近200人 450萬人生活停擺

染疫南京大媽到揚州打牌 感染近200人 450萬人生活停擺
世界晚報／五個月大男嬰 遭完成接種家人傳染Delta病毒

世界晚報／五個月大男嬰 遭完成接種家人傳染Delta病毒
五個月大男嬰 遭打2劑家人傳染變種新冠

五個月大男嬰 遭打2劑家人傳染變種新冠
日本累計確診破100萬例 Delta株加速疫情擴大

日本累計確診破100萬例 Delta株加速疫情擴大

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
中國射擊運動員楊倩，拿下東京奧運會首枚金牌。（路透）

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

2021-08-06 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」