Delta疫情持續擴大 揚州淪重災區 各地風聲鶴唳

揚州因為「打牌群組」持續擴散，恐淪為中國這波COVID-19疫情最嚴重的城市。多地為此相繼下令，暫時閉關棋牌室、麻將房等休閒場所。圖為5日，浙江杭州一間棋牌室已歇業。（中新社）

中國 Delta疫情 持續擴大，中國衛健委昨天通報5日單日新增本土確診病例80人，其中江蘇揚州成為南京之後的重災區，有58例，創下本輪疫情以來新高，這是繼南京、張家界後，最嚴重的疫情中心。

揚州這波疫情是兩起棋牌室所引發，一名南京大媽持偽造綠碼赴揚州打了七天麻將，感染近200人，讓450萬人生活停擺。

揚州市衛健委副主任王勁松指出，截至5日24時，揚州市累計報告本土確診病例220例，其中重型14例，危重型2例，全市已於5日展開第三輪大規模核酸檢測。值得注意的是，與兩天前相比，揚州兩天內新增了12例重型患者。自6日12時起，揚州站、揚州東站停辦客運業務（關閉進出站通道）。目前該市已排查出密切接觸者和次密接7000餘人。

中國各地因疫情風聲鶴唳，目前現有高風險地區七個，中風險區185個。七個高風險地區分布在雲南、江蘇、河南、湖南等四省。185個中風險地區分布在12個省，其中江蘇最多，達107個、河南28個、湖南25個。

值得注意的是，去年疫情大流行時沒有病例的內蒙、海南、雲南，都被Delta病毒入侵。其中，揚州更是「基本淪陷」。

北京 等多地已宣布外省中高風險區民眾不得進入。鄭州昨天起對全市居民小區（村）實行閉環管理，並暫停客運班線，出租車、網約車不得進入中高風險地區、不得出市區運營。廣州即日起關停全市歌舞娛樂場所（KTV）、迷你KTV、網咖、棋牌室、麻將館。深圳蛇口到澳門的海上航線停駛。

2022年北京冬奧可能閉門進行

另外，因應全球疫情，2022年北京冬季奧運會可能和今年的東京夏季奧運會一樣閉門進行。國際奧委會執行理事克里斯多弗．杜比說：「讓我們先觀察這個疫情在全球的變化，尤其是在中國，然後我們再研究在有觀眾的情況下辦賽所可能產生的後果。」「為數相當多的運動員對我們說，最重要的是能夠比賽，我們得習慣在沒有觀眾的情況下比賽。當然，如果可以選擇，最好是能讓觀眾入場觀賽。」