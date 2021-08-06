打房 北京阻假離婚、杭州收緊限購

北京市西城區金融街片區一處學區房。（取材自中新網）

房市調控各地出招。為遏阻為了買房「假離婚」歪風，北京 市當局推新政策：原家庭住房套數超限購，離婚三年內不得買房。在杭州，調控再升級，新落戶需社保繳滿兩年、外地戶籍要繳滿四年才能買房。在各地出重手後，分析稱下半年房市降溫機率增，尤其是一二線重點城市和過熱的三四線城市。

中新網報導，北京市住建委5日發布「關於進一步完善商品住房限購政策的公告」：自8月5日起，夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房限購政策規定的，自離異之日起三年內，任何一方均不得在本市購買商品住房。

北京市住建委相關負責人表示，在「公告」發布前提交離婚申請，尚未正式辦理離婚登記的，離婚後仍然按照原先的政策執行。

目前，北京市執行的商品住房限購政策是：京籍已婚家庭在北京只能擁有兩套住房，京籍單身家庭只能擁有一套住房；非京籍家庭近五年在京繳納個稅或社保的限購一套住房。

在此次新規之前，北京夫妻離異後任何一方買房的，只需符合樓市限購政策即可。「然而，自限購政策實施以來，離婚購房的情況呈擴大趨勢，僅近一段時間以來，就有約14%的房屋交易屬於離婚家庭購房。」北京市住建委相關負責人表示，這既影響了調控的效果，也容易產生一系列法律風險和道德風險。

另據澎湃新聞報導，浙江省杭州市住房保障和房產管理局5日發布「關於進一步加強房地產 市場調控的通知」，加強對落戶杭州未滿五年戶籍家庭和非杭州戶籍家庭的住房限購，完善新建商品住房銷售管理以及規範市場秩序。

通知提出，落戶杭州市未滿五年的戶籍家庭，在購房之日前兩年起已在杭州市限購範圍內連續繳納城鎮社保滿兩年，才可在杭州市限購範圍內限購一套住房。

非杭州戶籍家庭，在購房之日前四年起已在杭州限購範圍內連續繳納城鎮社保或個人所得稅滿48個月，方可在杭州限購範圍內限購一套住房。

易居研究院智庫中心研究總監認為，預計各地後續市場量價等都會有降溫。