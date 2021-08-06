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獎3孩…北京產假加碼30天 配偶多15天陪產假

中國新聞組／北京6日電
中國將實施「全面三孩」，在立法尚未完成前，北京先出台了生三孩可享30天假期獎勵等的過渡政策。此為北京一名年長者與孩童在玩耍。（美聯社）
中國將實施「全面三孩」，在立法尚未完成前，北京先出台了生三孩可享30天假期獎勵等的過渡政策。此為北京一名年長者與孩童在玩耍。（美聯社）

網傳北京市鼓勵多生，在5月31日後按規定生育三孩的，除享受國家規定的產假外，北京市再加彎給予生育獎勵假30天，其配偶也可享受陪產假15天。另外，女職工經所在機關、企業事業單位、社會團體和其他組織同意，可以再增加假期一至三個月。北京市衛健委表示，生育三孩可享30天假期獎勵只是過渡政策。在新的條例出台前，目前仍屬過渡期。

來源：YouTube

證券時報報導，北京市衛健委表示，國家正在修改相關立法，北京市也將按照國家要求，加快修改「北京市人口與計畫生育條例」。在新的條例出台前，目前仍屬過渡期。

據了解，中國女職工生育休假由產假和延長生育假的獎勵兩部分組成。法定產假為98天。延長生育假的獎勵自2016年1月1日「人口與計畫生育法」修訂生效以來，由原來的晚育假變為了生育獎勵假。

根據現行政策，凡是符合法律、法規規定生育子女的夫妻，可以獲得延長生育假的獎勵或者其他福利待遇，但具體安排權限下放到地方制訂實施辦法。

新華社7月27日報導，人口與計畫生育法修正草案擬提請8月召開的全國人大常委會會議審議。這是人口與計畫生育法第二次修正。上一次修正是2015年12月27日後，全面二孩政策隨即於2016年1月1日起正式實施。

據中國勞動和社會保障科學研究院調查，全面放開二胎以來，全中國31個省份修訂了地方「人口與計畫生育條例」，在98天產假的基礎上，增加生育獎勵假或延長了產假。

北京 計畫生育 中國

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