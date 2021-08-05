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夢龍雪糕被爆雙標 中國用料不如歐洲…網友：太氣人

中國新聞組／北京5日電
夢龍巧克力雪糕引發雙標爭議。（取材自新京報）
夢龍巧克力雪糕引發雙標爭議。（取材自新京報）

聯合利華旗下品牌夢龍（Magnum），在中國屬於高檔冰淇淋，卻被網友踢爆疑似「雙標」，在中國與歐洲用料不同。有網友稱，夢龍雪糕裡面冰淇淋的部分，在歐洲用的是牛奶製作，在中國則是人造植物奶油，引來網友痛批，更讓「雙標」關鍵字登上微博熱搜。

每日經濟新聞報導，微博認證知名博主「遊戲打折情報」指出，夢龍雪糕冰淇淋外面那層巧克力各地應該一樣，都是來自比利時的可可脂。但中國版裡面的冰淇淋卻是大比例人造植物奶油，只有少量的奶粉，因此只能稱為「植脂型冰淇淋」，「國內版的夢龍連『M』圖章標識都沒好意思打上，而其在歐洲生產的夢龍卻是牛奶製作的」。

據調查，中國版夢龍冰淇淋用料中確實使用了椰子油。椰子油營養價值遠不如奶粉，但其成本不到奶粉或奶油的一半。

有網友認為，夢龍「打著高端的旗號，用著低價的原料，賣一個不合理的價格，實在是太氣人」。

夢龍官微回應稱，根據國家標準對冰淇淋的定義，夢龍產品屬於——組合型植脂冰淇淋，因為夢龍產品是冰淇淋和巧克力的搭配。這裡的「植脂」指的是冰淇淋選用了「植物油脂」，並不是指冰淇淋中使用了植脂末。不過，夢龍隨後刪除這條微博。

夢龍在回應中，將焦點放在產品使用「植脂」而非「植脂末」上，回避了國外夢龍產品「牛奶」成分更高的問題。

和路雪（Wall's）客服稱，夢龍冰淇淋使用的為椰子油，不是植物奶油，「夢龍冰淇淋中國配方含糖量低，並且巧克力重量占比更高」。聯合利華客服則稱，夢龍冰淇淋有執行標準，也符合國家規定。但國內外消費者口味不一樣，夢龍冰淇淋國內國外用料在含糖量上有所區別。

獨立乳業分析師宋亮分析，對於商家來說，成本上植物油比奶粉或奶油明顯便宜很多。粗略估算，椰子油大概每噸1萬元（人民幣，下同，約1546美元），而優質奶油大概每噸四、五萬元，即便是乳粉每噸也要兩萬多元。也就是說，椰子油的成本大概只有奶粉或奶油的一半都不到。

夢龍巧克力雪糕引發雙標爭議。（取材自微博）
夢龍巧克力雪糕引發雙標爭議。（取材自微博）

中國 微博 牛奶

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