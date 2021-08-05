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暑假旅遊退單潮 旺季僅10天 掉7成生意

中國新聞組／北京5日電
中國本土疫情再起，暑假旅遊出現退單潮，各大旅企估計約流失7成生意。（中新社）
中國本土疫情再起，暑假旅遊出現退單潮，各大旅企估計約流失7成生意。（中新社）

中國本土疫情再起，暑假旅遊出現退單潮。中國各大旅企近日表示，今年旅遊暑期檔僅運作約10天，之後便遇上新一波始於南京的本土疫情，提前結束的暑期遊旺季，估計約流失7成生意。

此外，據人民網報導，北京把防控放首位，以「非必要、不舉辦」為原則，取消8月大型會展活動。原定8月6日至8日舉辦的世界5G大會組委會決定延期，待疫情常態化後，再行舉辦。

據第一財經報導，隨新冠病毒疫情波及湖南、四川、安徽等地，多地景區皆不同程度地關閉，例如張家界、株洲景區暫停開放；南京暫停開放旅遊景區室外區域；鄭州則全市A級旅遊景區關停等。

報導引述業者說，原本應在7月初就啟動的暑期旅遊，因為此前的廣州疫情等因素而延後到7月8日至10日啟動，可是只運作10天左右就因南京疫情而遭遇退單潮，旺季也宣告提前結束。

疫情除了導致地接旅遊業者基本停業，也讓旅行社和在線旅遊商為處理潮水般的退單與諮詢忙得不可開交。一名大型旅遊企業客服人員陳美表示，她現在每天都在加班，日均工作時間超過10個小時，但即使如此，人手還是不夠。她說，上一次發生這樣的退單潮，還是去年的農曆新年。

許多旅遊業者指出，雖然新年和「十一」等時期都是商機處處，但畢竟假期有限，相較之下，橫跨2個月的暑期檔就是全年最賺錢的旺季，而且當中有大量屬於親子遊，利潤空間較高。

據中國線上旅遊業者攜程的數據，今年7月1日到8月31日團體遊和自由行訂單，原較去年同期增長10倍以上；而跨省遊恢復將滿一年之際，暑期跨省遊訂單量年增413%。

但是這些亮麗的數據已成雲煙，報導說，依目前退團情況來看，業界估計此次暑期旅遊的生意流失約7成。

對於前景，有分析認為，局部的疫情對跨省長線遊有一定抑制作用，但從最新暑期遊數據來看，「微度假」情況尚可，對本地化的暑期旅遊市場構成一定支撐。 

疫情 中國 北京

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