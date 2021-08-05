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防疫不力 張家界18人、南京39人遭懲 煙台1區長免職

記者賴錦宏、林則宏／北京5日電
張家界市魅力湘西表演，現場二千多位觀眾大多沒戴口罩。（健康時報）
張家界市魅力湘西表演，現場二千多位觀眾大多沒戴口罩。（健康時報）

在南京疫情傳播鏈中，張家界是導致疫情擴散蔓延的「次傳播中心」之一，湖南省張家界市紀委昨公布懲處18名防疫不力的衛生醫療相關官員，而山東煙台也將1名區長免職。

此外，南京市公安局表示，截至8月3日，南京公安機關共查處各類涉疫案件37起，依法處理各類人員39人，其中，刑事拘留3人、取保候審10人，行政拘留8人、罰款警告11人，批評教育7人。

湖南張家界市官方昨通報稱，少數組織和公職人員在疫情防控工作中履職不力、工作無序、進展遲緩，對疫情防控工作造成不良影響。

山東省煙台市從7月31日起，該市已先後有10人被確診為新冠肺炎病例。萊山區有多名官員被追責。8月3日，經煙台市委研究，免去萊山區區長、分管副區長職務；萊山區委研究免去黃海路街道黨工委主要負責同志職務。

中國公安對瞞報疫情及未遵守防控規定的民眾也不手軟。繼日前江蘇省刑拘1名瞞報疫情的60多歲的毛姓南京婦人後，河南鄭州昨天也立案偵查1名瞞報行程的陪護人員。

另據江蘇媒體報導，南京4日上午舉行疫情防控記者會，南京市公安局常務副局長王秉德在會中指出，在祿口國際機場疫情發生後，全市公安機關就堅持「從嚴從快」，圍繞編造、散布涉疫謠言，妨害疫情防控秩序等，依法查處了一批違法犯罪活動，全力維護疫情期間全市社會秩序穩定。

王秉德強調，對主觀惡意明顯、嚴重破壞或擾亂正常防疫秩序，組織或協助他人逃避查驗點檢查等案件，公安機關都會堅決果斷查處。

疫情 公安 工作

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