堵新冠傳播鏈 中國半鎖國 中高風險區達153個

為進一步快速有效阻斷新冠肺炎疫情擴散，江蘇揚州開展第二輪核酸檢測。（中新社）

引爆中國疫情 的南京傳播鏈持續出現多起病例，3日續增71例本土確診。全面提升防控等級，並公告為中高風險區達153個，創常態化防控以來最多。移民局 宣布，非必要和緊急，暫不簽發出入境證件，等於採半鎖國政策。

衛健委3日通報，新增確診96例，其中本土71例，分布七省分包括江蘇35例、湖南15例、湖北九例、山東六例、雲南三例、河南二例、福建一例。衛健委發言人米鋒坦言，中國疫情呈「多點發生、局部暴發」態勢，要從嚴從快推進新發現感染者區域協查，防止疫情擴散。

南京傳播鏈擴散17個省有確診病例，大陸半鎖國暫不簽發出入境證件 。圖為南京市進行全員核酸檢測的情形。（新華社）

米鋒指出，截至4日18時，已經有17個省分報告出現有本土確診病例或無症狀感染者，現有中高風險地區153個，為常態化防控以來最多。其中四個高風險區分布在雲南（1個）、江蘇（2個）和河南（1個）；149個中風險地區分布在12個省分，其中以江蘇有94個最多，湖南22個居次。

為加強防控，移民局邊防檢查管理司長劉海濤3日指出，將限制人員跨境流動，從嚴審批簽發公民出入境通行證件，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。

他強調，目前境外疫情反彈非常明顯，「外防輸入」面臨嚴峻形勢；將進一步嚴格口岸邊境管理。在空港口岸，對境外航班實施專區查驗。在海港口岸，實施非必要不登陸、不登輪、不搭靠措施。在陸地口岸，嚴格執行「客停貨通」政策。

為了圍堵疫情，各地陸續實施防控措施。3日起，在張家界境內的居民、遊客等所有人員不得離開張家界，張家界並對18名失職的公職人員追責問責。武漢完成二例樣本測序顯示為Delta變異株，與江蘇本土病例高度同源，目前已經封閉管理逾60個社區。

北京4日通報新增3例確診病例，原則取消8月大型會展，北京地鐵對部分車站採限流措施。上海也通報2日浦東機場個案是因暴露在境外移入病毒汙染環境中引發感染，與近期本土疫情無關聯。

河南鄭州甫經過暴雨肆虐，近日也爆發Delta變異株疫情。鄭州二七區京廣路街道調整為高風險，並擴大封控範圍，封控區人員只進不出、嚴禁聚集。

疫情防控新聞發布會4日通報，鄭州第一輪全員核酸檢測 採樣人數1118 萬人，已全部完成檢測任務。目前，除初期單採單檢排查出2名感染者外，第一輪全員核酸檢測已篩查出確診病例及無症狀感染者99人。