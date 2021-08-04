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中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

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中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

記者林則宏／即時報導
圖為上海浦東國際機場T2航站樓景象。中新社
圖為上海浦東國際機場T2航站樓景象。中新社

為防控新冠疫情中國進一步緊縮出入境規定。中國國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤宣布，鑑於當前境外疫情反彈非常明顯，中國「外防輸入」面臨嚴峻形勢。因此，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。

劉海濤在中國國務院4日下午舉行的疫情防控記者會上表示，國家移民管理局密切關注全球疫情走勢，在前期工作的基礎上，將強化口岸邊境的出入境管理，嚴防疫情輸入，強化各項措施，織密築牢「外防輸入」的防線。

他並宣布中國強化「外防輸入」的四大措施：

一、進一步嚴格口岸邊境管理。在空港口岸，對境外航班實施專區查驗，嚴格入境人員出入境的檢查，嚴密進出口岸管理區人員的查驗管理。

劉海濤說，中國還將在海港口岸，嚴格國際航行船舶及人員的管理措施，實施「非必要不登陸、不登輪、不搭靠」的管理措施；在陸地口岸，嚴格執行「客停貨通」的政策，實行嚴格的出入境管理和防疫管理措施，在邊境一線保持最高等級防控，嚴密巡查防控，嚴把邊境國門。

二、嚴格限制非緊急、非必要的人員跨境流動。進一步加強宣傳引導，從嚴審批簽發公民出入境通行證件，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。

三、嚴厲打擊跨境違法犯罪活動。深入開展打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭，嚴查嚴打組織偷私渡違法犯罪活動，嚴懲偷渡引帶人員，堅決防止疫情由非法入境人員輸入境內。

四、加強與周邊國家和地區的執法合作。通過與陸地毗鄰國家和地區的邊防、出入境、移民管理部門開展聯合巡邏、聯合執法，強化邊境管理區的管理，共同打擊非法越境等違法犯罪活動。

疫情 中國 邊境

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