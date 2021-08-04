湖北進戰時狀態 武漢1100萬人全檢測 民眾搶光超市物資

湖北省新增多名新冠肺炎本土感染患者，宣布進入戰時狀態，恐慌的民眾把超市食物搶購一空。（視頻截圖）

Delta變異病毒攻破南京祿口機場後迅速在南京市和江蘇省擴散，湖北武漢 、荊州2日通報出現本土案例後，湖北進入戰時狀態，要求民眾減少流動。武漢並在3日宣布，啟動1100萬市民全員核酸檢測 。為了圍堵疫情進京，鐵路部門對鄭州、南京、揚州、荊州等23個地區車站出發限制措施，該地區暫停發售前往北京 地區車站的車票。

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BBC中文網報導，湖北武漢、荊州兩市2日分別通報，兩地各發現7人、2人新冠病毒檢測陽性。而且兩地發現的首例核酸陽性人員，均與江蘇省淮安市某旅遊團活動軌跡存在交集。

面對武漢自去年6月新冠病例清零後，首次出現本土疫情。湖北省委書記應勇2日喊出：「迅速進入戰時狀態」。衛健委3日凌晨發出集結令，26家醫療機構調派醫務力量1500餘人協助檢測。3日早上，武漢市政府宣布，全市1100萬人口啟動全面核酸檢測。

目前武漢經開區沌口街道畫定為中風險地區，實行封閉管理，「只進不出，嚴禁聚集」。原則上每戶限一人在指定時間外出購置保障物資。

封閉管理也引發民眾搶購食物潮，不少市民擔憂，社區封閉和居家隔離等規模將擴大，一窩蜂地搶購糧食也造成武漢超市貨架空空如也，菜價、肉價急升，超商急貼出「請顧客理性消費」的公告。

北京日報報導，北京2日新增一例京外關聯本地新冠肺炎確診病例，該名確診者7月25日從長沙南站乘高鐵赴北京後，乘坐私家車至海淀區國興家園，8月2日確診。

中國鐵路北京局集團疫情防控辦公室客運組主任崔巍3日宣布，對鄭州、南京、揚州、瀋陽、大連、淮安、宿遷、廈門、商丘、黃岡、荊州等23個地區車站出發的旅客採取限制進京防控措施，暫停發售前述23地前往北京地區車站的車票。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，為加強旅遊管理，旅行社和線上旅遊企業均不得開展在京人員赴中高風險地區所在市旅遊和「機＋酒」業務，也不得接待有中高風險地區所在市旅居史的人員到北京旅遊，或為其提供來京「機＋酒」業務。