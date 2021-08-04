我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

湖北進戰時狀態 武漢1100萬人全檢測 民眾搶光超市物資

中國新聞組／北京4日電
湖北省新增多名新冠肺炎本土感染患者，宣布進入戰時狀態，恐慌的民眾把超市食物搶購一空。（視頻截圖）
湖北省新增多名新冠肺炎本土感染患者，宣布進入戰時狀態，恐慌的民眾把超市食物搶購一空。（視頻截圖）

Delta變異病毒攻破南京祿口機場後迅速在南京市和江蘇省擴散，湖北武漢、荊州2日通報出現本土案例後，湖北進入戰時狀態，要求民眾減少流動。武漢並在3日宣布，啟動1100萬市民全員核酸檢測。為了圍堵疫情進京，鐵路部門對鄭州、南京、揚州、荊州等23個地區車站出發限制措施，該地區暫停發售前往北京地區車站的車票。

來源：YouTube

BBC中文網報導，湖北武漢、荊州兩市2日分別通報，兩地各發現7人、2人新冠病毒檢測陽性。而且兩地發現的首例核酸陽性人員，均與江蘇省淮安市某旅遊團活動軌跡存在交集。

面對武漢自去年6月新冠病例清零後，首次出現本土疫情。湖北省委書記應勇2日喊出：「迅速進入戰時狀態」。衛健委3日凌晨發出集結令，26家醫療機構調派醫務力量1500餘人協助檢測。3日早上，武漢市政府宣布，全市1100萬人口啟動全面核酸檢測。

目前武漢經開區沌口街道畫定為中風險地區，實行封閉管理，「只進不出，嚴禁聚集」。原則上每戶限一人在指定時間外出購置保障物資。

封閉管理也引發民眾搶購食物潮，不少市民擔憂，社區封閉和居家隔離等規模將擴大，一窩蜂地搶購糧食也造成武漢超市貨架空空如也，菜價、肉價急升，超商急貼出「請顧客理性消費」的公告。

北京日報報導，北京2日新增一例京外關聯本地新冠肺炎確診病例，該名確診者7月25日從長沙南站乘高鐵赴北京後，乘坐私家車至海淀區國興家園，8月2日確診。

中國鐵路北京局集團疫情防控辦公室客運組主任崔巍3日宣布，對鄭州、南京、揚州、瀋陽、大連、淮安、宿遷、廈門、商丘、黃岡、荊州等23個地區車站出發的旅客採取限制進京防控措施，暫停發售前述23地前往北京地區車站的車票。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，為加強旅遊管理，旅行社和線上旅遊企業均不得開展在京人員赴中高風險地區所在市旅遊和「機＋酒」業務，也不得接待有中高風險地區所在市旅居史的人員到北京旅遊，或為其提供來京「機＋酒」業務。

武漢市再度出現本土確診病例，不少居民憂心去年的封城重演，2日湧入當地超市與賣場搶...
武漢市再度出現本土確診病例，不少居民憂心去年的封城重演，2日湧入當地超市與賣場搶購民生必需品。（美聯社）

北京 武漢 檢測

上一則

害近百人染疫 揚州婦隱瞞行程被刑拘

延伸閱讀

南京大蘿蔔

南京大蘿蔔
武漢啟動全員核酸檢測 半數省分出現疫情

武漢啟動全員核酸檢測 半數省分出現疫情
疫情升溫 鄭州、南京、揚州等23城停售前往北京火車票

疫情升溫 鄭州、南京、揚州等23城停售前往北京火車票
麻將館爆群聚感染 揚州新冠確診累計達94例

麻將館爆群聚感染 揚州新冠確診累計達94例

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協