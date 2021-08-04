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上海浦東機場工作人員 打完疫苗仍確診

記者羅印冲／北京4日電
中國大城市逐一淪陷，上海浦東機場爆確診。（路透）
中國大城市逐一淪陷，上海浦東機場爆確診。（路透）

上海2日新增一例本土確診病例，患者是浦東機場工作人員，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，該案例打過疫苗，現在所有密切接觸者沒有出現陽性。目前，上海機場接種率達到100%。

中國工程院院士鍾南山日前在廣州一場會議上表示，中國需要有83%的人打了疫苗，才可能建立群體免疫。不過，上海仍出現接種疫苗後感染的確診個案，引起關注。張文宏則強調，若是未接種疫苗，此次出現病例後，傳播會非常迅速。

上海新增本土確診後，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海將加強來滬返滬人員管理，加強重點場所人員查驗、新冠疫苗接種、個人防護。他並呼籲非必要不離滬，近期暫不前往中高風險地區。

他表示，至8月2日，上海完成全程接種人數達1876.63萬人，18歲以上人群完成全程新冠疫苗接種率已達85%。

張文宏指，對沒有完成新冠疫苗全程接種，或接種未滿14天的老年人和慢性病患者，現在還不適合出遊。旅遊前應確認目的地是否為中高風險地區，如果是也不適宜前往。他說，要達到正常生活這個目標，光靠疫苗和防控部隊的「快」和「早」還是不行，民眾的配合也極為重要。

此外，上海2日新增三例境外移入確診病例，其中一例來自台灣。這是上海時隔兩周，再度發現來自台灣的新冠確診病例。

疫苗 台灣 中國

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