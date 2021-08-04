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害近百人染疫 揚州婦隱瞞行程被刑拘

中國新聞組／北京4日電
8月3日，揚州對封控管理小區，實施升級封控管理措施。(取材自中新網)
8月3日，揚州對封控管理小區，實施升級封控管理措施。(取材自中新網)

中國本土確診病例數字還在攀升，僅2日當天，江蘇揚州市就報告40例確診病例。目前，揚州市內的確診病例累計已接近百例，所有病例都與最先確診的一名婦女有關。官方宣布，當地第一例確診者毛姓婦人因隱瞞行程，涉嫌妨害傳染病防治罪被刑事拘留。有網友對此評價：一個不負責任的老太太，感染一座城。

北京日報旗下新媒體長安街知事報導，揚州市從7月28日出現兩名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，至今疫情不斷擴大，感染者主要是棋牌室出入、逗留人員。資料顯示，從發現來源看，麻將館暴露人員占64%。

揚州疫情可追溯至64歲的毛姓婦人。揚州市公安局通報稱，她於7月21日從這次疫情爆發地南京乘大巴士到揚州，住在姐姐家中，從21日至24日，每天都到棋牌室打牌。27日因咳嗽、發燒自行到揚州友好醫院就診。

據報導，揚州市公安局表示，從7月21日至27日期間，毛姓婦人未按照要求，主動向社區報告南京旅居史，並頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，致使疫情在揚州市區擴散蔓延。

根據通報，在公安機關第一時間調查時，毛姓婦人拒絕說出到揚州之後的行程，拒絕執行防控措施，引起疫情擴散傳播。

因涉嫌妨害傳染病防治罪，揚州市公安局於7月29日決定對她採取刑事拘留措施。因為毛姓婦人已是確診病例，根據統一安排，她被轉運至南京定點醫院治療。

中國2日新增90例確診，61例本土疫情中，江蘇省占了45例，其中南京5例、揚州40例。揚州今天零時起升級封控管理措施，每戶每天限一人憑出入證採購生活必須品。

另據中新網報導，從年齡分布來看，此次揚州確診的患者中，多數都是中老年人，已經公布詳情的54例病例中，60歲以上39例，其中甚至有87歲的高齡老人。

揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部3日凌晨發布通告，從8月3日零時起，對主城區(邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡-瘦西湖風景名勝區)除封閉小區(自然村)外的所有小區(自然村)，實施升級封控管理措施。

目前江蘇全省45371家棋牌室麻將館已全部暫停營業。

疫情 公安 中國

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