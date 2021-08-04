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疫下中國社區團購夯 平台被搶到「打烊」規模料逾千億

中國新聞組／北京4日電
一過中午就無法下單！鄭州社區團購平台被市民買到紛紛提前「打烊」。(取材自河南商報)
一過中午就無法下單！鄭州社區團購平台被市民買到紛紛提前「打烊」。(取材自河南商報)

疫情升溫，社區團購平台米麵糧油銷量大幅增加，有學者預計，社區團購規模2021年將超過人民幣1000億元（約155.5億元 ）。處在疫情拉警報的城市，民眾更是瘋狂社區團購，很多平台不到半天就被搶到「打烊」。

河南商報報導，當了一年的團長，李女士是第一次看到社區團購被搶「打烊」的情況。因可以減少接觸，社區團購這種消費模式在疫情下尤為受到青睞。7月31日開始，鄭州多家社區團購平台上，蔬菜生鮮、米麵糧油等產品受到搶購，美團優選、橙心優選等平台，出現一過中午就無法下單的情況。

盒馬集市公布數據顯示，7月31日平台銷量漲幅在30%以上。需求主要集中生鮮蔬菜、糧油米麵等民生保障物資。

據報導，不只是美團優選，8月1日下午3點，多多買菜顯示「依照當地防疫要求，您所選擇地區暫停營業」；橙心優選、美團優選都顯示商城為打烊時間，當天23點或是0點之後可以下單購買。

十薈團、盒馬集市、京喜拼拼則繼續運營，防疫物資、水果、日用品等供應充足，但是蔬菜、方便麵、食用油等商品售罄較多，部分平台蔬菜僅剩下辣椒、山藥等品種。

其實，7月31日晚間，多家社區團購平台商品就已經被搶空。市民在疫情下更青睞於選擇社區團購，是因為這種消費模式可以減少接觸。

報導說，盒馬集市人士表示，為防控疫情，目前已經對鄭州中心倉、網格倉進行消殺，並對所有的送貨司機進行核酸檢測，保障整個鏈路的安全。

從多個團點了解到，8月1日，儘管部分平台的送貨時間最遲已經到晚上近7點，但此前擔心大面積缺貨的情況沒有出現。

另據新京報報導，中國農業展覽協會農產品電商工作委員會主任、北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，社區團購實際上已經發展很多年，只是到這一兩年才進入社會視野，成為輿論關注的熱點話題。

他表示，2020年社區團購整個交易額達750億元，預計到2021年將超過1000億元，說明這種業態很受市場歡迎。洪濤認為社區團購的規模會越來越大，模式越來越多。

疫情 防疫 鄭州

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